Đề xuất phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan trong lĩnh vực hàng không

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết quy định mới nhằm phân định lại thẩm quyền, tăng mức xử phạt, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trong đó, cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng Bộ Công an chịu trách nhiệm chính về an ninh hàng không, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chính về an toàn hàng không.

Phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo được xây dựng trong bối cảnh thực hiện tổ chức chính quyền hai cấp và Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được sửa đổi. Vì vậy, cơ quan soạn thảo tập trung vào phân cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác xử phạt và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Thêm vào đó, dự thảo cũng điều chỉnh thẩm quyền xử phạt và tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo bỏ chức năng thanh tra của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), đồng thời bổ sung chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Công an; Chánh Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh. Việc điều chỉnh này phù hợp với thực tế khi nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đã được chuyển từ Bộ Xây dựng sang Bộ Công an.

Lực lượng công an diễn tập trấn áp tội phạm ở sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Theo đó, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Thanh tra công an cấp tỉnh; Chánh Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không lên đến 80 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Chánh Thanh tra Bộ Công an và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Công an thành lập có quyền xử phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, đồng thời được tước giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vẫn giữ nguyên thẩm quyền xử phạt như hiện hành, được xử phạt đến 100 triệu đồng và áp dụng các biện pháp xử lý tương tự như Thanh tra Bộ Công an.

Đáng chú ý, thẩm quyền của thanh tra viên được nâng lên đáng kể, được xử phạt đến 10 triệu đồng, thay vì mức 500.000 đồng như quy định hiện nay.

Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền cho Trưởng công an cấp xã, cho phép phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 50 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.

Cùng với việc phân định lại chức năng, dự thảo nghị định bãi bỏ thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng công an cấp huyện, nhằm thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Dự thảo cũng bổ sung người có thẩm quyền lập biên bản là người thuộc lực lượng Công an nhân dân và thành viên đoàn kiểm tra chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Cục trưởng thành lập. Quy định về lập biên bản và chuyển giao hồ sơ đối với hành vi xảy ra trên máy bay cũng được sửa đổi cho phù hợp với phân công quản lý mới- Bộ Công an quản lý an ninh hàng không, Bộ Xây dựng quản lý an toàn hàng không.

Phân cấp giúp việc xử lý được nhanh hơn

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết các quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo nghị định lần này không chỉ mang tính kỹ thuật pháp lý mà còn là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước khi ngành hàng không đang phát triển nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Những điểm mới trên hướng tới tăng cường tính răn đe, chuyên môn hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Việc bổ sung thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn cho các chức danh cấp cơ sở như Trưởng đại diện Cảng vụ, Trưởng công an cấp xã được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giúp cơ quan chức năng có thể ngừng ngay hoạt động tiềm ẩn rủi ro, không cần chờ thủ tục lên cấp trên.

Việc phân định rạch ròi trách nhiệm giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng cũng giúp giải quyết tình trạng chồng chéo trong quản lý, hướng đến bộ máy tinh gọn và chuyên môn hóa. Bộ Công an tập trung quản lý các vấn đề an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong hàng không; Bộ Xây dựng phụ trách an toàn kỹ thuật, hạ tầng và quản lý hoạt động dân dụng.

Thêm vào đó, cơ quan soạn thảo cho rằng việc bãi bỏ thẩm quyền của cấp huyện là hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn quy trình xử lý, giảm trung gian và tăng tính chủ động cho cấp cơ sở. Các vi phạm hành chính sẽ được xử lý nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn, phù hợp với đặc thù của ngành hàng không, nơi yêu cầu xử lý “nóng” tại chỗ là rất cao.

Đầu năm nay, lực lượng công an đảm nhận vai trò đảm bảo an ninh hàng không sân bay.

﻿Ảnh: V.LONG

Đặc biệt, dự thảo tăng thẩm quyền cho Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không giúp lực lượng này có đủ công cụ pháp lý để xử lý vi phạm ngay lập tức tại sân bay, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay.

Ngoài ra, việc mở rộng thẩm quyền lập biên bản cho lực lượng Công an nhân dân và thành viên đoàn kiểm tra chuyên ngành giúp tăng khả năng phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời hành vi vi phạm. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong công tác xử phạt.

“Chúng tôi cho rằng đây là những nội dung mới, thể hiện sự tuân thủ và nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc phân quyền hợp lý và xây dựng cơ chế xử phạt mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hướng tới một môi trường hàng không dân dụng an toàn, minh bạch, hiệu quả” - đại diện Bộ Xây dựng cho hay.