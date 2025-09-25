Đề xuất sửa quy định trừ điểm bằng lái để giảm áp lực cho tài xế 25/09/2025 11:21

Trong bối cảnh Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, kiến nghị điều chỉnh các quy định về cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Hiệp hội, qua tổng hợp ý kiến từ các hiệp hội thành viên và hội viên trực thuộc, nhiều lái xe kinh doanh vận tải phản ánh đang chịu áp lực lớn từ quy định trừ điểm GPLX kết hợp với mức xử phạt cao theo Nghị định 168/2024. Tình trạng này khiến tâm lý tài xế căng thẳng, một bộ phận không nhỏ lái xe chuyên nghiệp đã tính chuyện nghỉ việc.

Để tháo gỡ, Hiệp hội Vận tải ô tô đề nghị sửa đổi Điều 58 của luật theo hướng: Trong 12 tháng GPLX chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm, thay vì quy định hiện hành là sau 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất mới được xét phục hồi điểm nếu không tái phạm.

Thời gian qua lực lượng chức năng thực hiện trừ điểm bằng lái đối với nhiều tài xế vi phạm luật giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, Hiệp hội kiến nghị khi GPLX bị trừ hết điểm, sau ít nhất 3 tháng, tài xế có thể tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông do CSGT tổ chức, thay vì phải chờ đủ 6 tháng như hiện hành.

“Thực tế, thời gian chờ 6 tháng là quá dài. Trong giai đoạn này, phần lớn tài xế phải chuyển sang công việc khác để mưu sinh và rất ít người quay lại nghề lái xe kinh doanh vận tải” - ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, hiệp hội cũng kiến nghị sửa luật theo hướng cho phép người có GPLX hạng D1, D2 và D được học và thi chuyển sang hạng CE (được điều khiển xe kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc).

Theo phân tích của Hiệp hội, đây không phải là học nâng hạng mà chỉ là chuyển hạng, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn khi hiện nay thị trường đang thiếu hụt từ 30 - 50% lái xe đầu kéo. Nếu không bổ sung nguồn lực, nhiều doanh nghiệp vận tải có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động vì thiếu lái xe.

Đáng chú ý, trong tờ trình gửi Quốc hội, Bộ Công an cũng đồng thuận với đề xuất trên. Bộ Công an cho rằng quy định hiện hành chưa cho phép người có GPLX hạng cao hơn hạng C (D1, D2 và D) được nâng hạng lên CE, trong khi thực tế các hạng này đều được phép điều khiển phương tiện thuộc hạng C.

“Vì vậy, cần kịp thời bổ sung quy định cho phép nâng hạng từ D1, D2, D lên CE, nếu không sẽ dẫn đến sự thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật” - Bộ Công an nêu rõ.

Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, những điều chỉnh này không chỉ giảm áp lực cho tài xế mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, duy trì nguồn nhân lực ổn định cho ngành vận tải, nhất là phân khúc xe đầu kéo vốn đang rất khan hiếm.