Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong tiệm spa ở phường Sài Gòn 20/11/2025 08:28

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Ngày 20-11, Công an phường Sài Gòn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ việc người đàn ông tử vong tại tiệm spa trên địa bàn.

Trước đó, tối 19-11, người dân ở gần tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) nghe tiếng huyên náo phát ra từ bên trong cơ sở.

Khi chạy tới, nhiều người phát hiện một người đàn ông nằm bất động, có dấu hiệu nguy kịch. Việc sơ cấp cứu tại chỗ không mang lại kết quả, người đàn ông tử vong sau đó.

Thi thể người đàn ông sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Công an phường Sài Gòn nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hoạt động của tiệm spa được tạm dừng để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 21 giờ, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, về nhà xác. Theo người dân, người đàn ông tử vong là khách đến sử dụng dịch vụ tại tiệm spa.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường này đang tiếp tục được điều tra.