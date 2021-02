Bắt đầu xây dựng hạ tầng khu tái định cư sân bay Long Thành

Theo quy hoạch, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ có 11 công trình hạ tầng xã hội được xây dựng để phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Hiện có công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã được khởi công bắt đầu xây dựng.



Cụ thể, ba công trình hạ tầng xã hội đã được khởi công xây dựng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hiện nay gồm có trường mầm non và một trụ sở UBND xã. Trong đó, hai công trình trường mầm non 1 và 3 có diện tích khoảng 1,7 ha và công trình trụ sở UBND xã có diện tích hơn 2,3 ha.



Dự án khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: AX.

“Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đang hoàn tất các thủ tục để tiếp tục khởi công xây dựng các công tình hạ tầng xã hội còn lại. Sau Tết Nguyên đán 2021, sẽ tiếp tục khởi công xây dựng một trường tiểu học và một trường THCS và các công trình còn lại” - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là nơi bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành. Do đó ngoài hệ thống hạ tầng, các công trình hạ tầng xã hội cũng phải được xây dựng đồng bộ để phục vụ đời sống người dân, đảm bảo cho người dân khi đến sinh sống tại khu tái định cư có đầy đủ các thiết chế xã hội.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích khoảng 280 ha là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân nhường đất cho dự án sân bay Long Thành. Hiện tại các hộ dân đang nhận tiền bồi thường và chuẩn bị bốc thăm để nhận phần đất, xây dựng nhà. Tại khu tái định cư này có 5 gói thầu hạ tầng kỹ thuật cơ bản và có 11 công trình hạ tầng xã hội được xây dựng để phục vụ người dân như trường học, chợ, trụ sở cơ quan…