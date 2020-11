58 đường gom chưa hoàn thành Về việc giải ngân, thanh quyết toán và hoàn trả hạ tầng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Công an cho rằng VEC đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến từ tháng 9-2018. Tuy nhiên, còn rất nhiều hạng mục chưa hoàn thành, trong đó có 58 đường gom, đường ngang dân sinh, đường mượn của nhân dân để thi công công trình và một đường mở rộng quốc lộ 24B để kết nối với nút giao Bắc Quảng Ngãi.

Đường dân sinh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sau khi dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công dự án. (Ảnh chụp hồi tháng 11-2019) Ảnh: THANH NHẬT Vấn đề trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kết nối các tuyến giao thông khu vực. Đặc biệt, người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có kiến nghị phản ánh rất nhiều đến CĐT và đơn vị liên quan. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị của người dân vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân cơ bản là do VEC và các đơn vị liên quan không đảm bảo tiến độ giải ngân khoản vay theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn, dẫn đến hết thời hạn, hiệp định vay vốn bị đóng lại, tổ chức tài trợ vốn không tiếp tục giải ngân vốn vay. “Bên cạnh đó, tại các hợp đồng xây lắp của dự án, Tổng Công ty VEC đã đưa các điều khoản đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công có sự mâu thuẫn về quyền hạn và trách nhiệm trong nghĩa vụ hoàn trả đường để thi công dự án. Cụ thể ở đây là có điều khoản “chi phí hoàn trả này do nhà thầu chi trả” nhưng có điều khoản khác lại quy định “chi phí này nằm trong dự trù của gói thầu (CĐT chi trả)”” - Bộ Công an chỉ ra bất cập.