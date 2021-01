Có bao nhiêu tuyến đường gắn camera giám sát trên QL1A?

Theo Cục CSGT (C08), Bộ Công an, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông”. Trong đó có dự án “Xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các quốc lộ trọng điểm”.



Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói về những hiệu quả camera giao thông mang lại

Đến năm 2015, dự án được phê duyệt, triển khai. Từ năm 2015-2017, C08 đã triển khai xây dựng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên 6 tuyến đường. Cụ thể đó là tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương; QL1A đoạn qua Đồng Nai; QL1A đoạn qua TP.HCM; QL1A đoạn qua Nghệ An; QL1A đoạn qua Hà Tĩnh và QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Đến năm 2019, do yêu cầu thực tiễn có nhiều thay đổi như đường truyền, công nghệ, tổ chức giao thông… nên để cập nhật công nghệ hiện đại, phù hợp với phát triển khoa học kỹ thuật và yêu cầu, nhiệm vụ của CSGT, Bộ Công an đã có quyết định điều chỉnh dự án.



Hệ thống camera có độ phân giải cao nhìn rõ biển số từ khoảng cách gần 2 km

Trong năm 2019, C08 lắp đặt camera giám sát trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; cao tốc Nội Bài-Lào Cai và bổ sung thiết bị trên tuyến QL1A đoạn Nghệ An-Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đến năm 2020, đơn vị này xây dựng hệ thống giám sát trên tuyến QL1A đoạn qua Bình Thuận-Ninh Thuận; QL1A đoạn qua Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng và cao tốc Long Thành-Dầu Giây.

Toàn bộ hệ thống giám sát sau khi điều chỉnh thiết kế từ 2019 đến nay đều trang bị camera quan sát ngày đêm với độ phân giải cực cao có thể nhìn rõ biển số xe với khoảng cách gần 2 cây số; camera nhận diện biển số và máy đo tốc độ giám sát đa làn ngày, đêm. Ngoài ra, đơn vị còn trang bị máy tỉnh bảng cầm tay cho các tổ tuần tra trên tuyến và thiệt bị, phụ kiện kết nối đồng bộ.

Theo C08, tính nay có 7 tuyến đường trên QL1A và 4 tuyến đường cao tốc có giám sát giao thông bằng camera.



Sau khi nhận diện vi phạm, hệ thống giám sát sẽ in ra biên bản vi phạm trong 30 giây

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT, Bộ Công an, hệ thống giám sát đã ứng dụng các thiết bị công nghệ khoa học kỹ thuật vào công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT theo đúng chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an. Đặc biệt là khi xử phạt đều minh bạch, rõ ràng, thuyết phục.

Được biết, hệ thống camera sau khi nhận diện biển số xe vi phạm, sau 30 giây đã tự lập biên bản với đầy đủ họ tên, địa chỉ người vi phạm và lỗi vi phạm.

“Tới đây, Cục C08 sẽ phấn đấu áp dụng kỹ thuật tiên tiến hơn. Cụ thể, khi chủ phương tiện đăng ký xe bắt buộc phải ghi lại số điện thoại di động. Khi phương tiện trên đang lưu thông trên đường bị camera giám sát vi phạm, chủ phương tiện sẽ nhận ngay tin nhắn lỗi vi phạm của mình để kịp điều chỉnh và sẽ tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính nơi gần nhất”, Thiếu tướng Đức cho biết.