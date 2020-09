Bộ Công an đề xuất ô tô không được dừng quá 5 phút

Dự thảo mới nhất của Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Bộ Công an hoàn tất. Theo đó, dự luật này quy định về việc dừng, đỗ xe không có nhiều điểm khác biệt so với Luật Giao thông đường bộ 2008. Tuy nhiên, đáng chú ý, bộ này đề xuất quy định ô tô không được dừng quá 5 phút.



Quy định về dừng, đỗ xe

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 18 của dự thảo quy định về dừng xe: Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian không quá 5 phút và người lái xe không rời vị trí điều khiển, trừ trường hợp xuống để mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe.

Khoản 2 điều này cũng quy định đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện mà không phải dừng xe.

Dự thảo cũng quy định khi dừng, đỗ xe trên đường, người lái phải có tín hiệu báo cho người lái xe khác biết khi vào vị trí dừng, đỗ xe và chỉ được rời khỏi xe khi đã kéo thắng tay hoặc thực hiện các biện pháp an toàn.

Trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc buộc phải đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm phía sau xe và có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh và đánh lái về phía lề đường.

Ngoài ra, tại khoản 4 điều này cũng quy định người điều khiển xe không được dừng xe, đỗ xe bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt; song song với một xe khác đang dừng…

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xuống xe, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Như vậy, với quy định hiện hành, không giới hạn thời gian cụ thể.



Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an quy định ô tô không dừng quá 5 phút. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nên quy định cụ thể vào hành vi

ThS Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, cho rằng đây cũng là một đề xuất phù hợp. Đối với xe buýt, thời gian dừng tối đa chỉ 1-1,5 phút, thậm chí có trạm chỉ 30 giây, đủ cho hành khách lên xuống xe. Mục đích quy định về thời gian như vậy là để tránh các hiện tượng kẹt xe trong TP.

Theo ông Tính, sau khi luật có hiệu lực, cơ quan chức năng nên có văn bản hướng dẫn cụ thể quy định của từng loại xe. Ví dụ, xe du lịch trên 50 chỗ dừng đón khách thì 5 phút không đủ, xe dưới 30 chỗ thì 5 phút lại dư thừa.

“Bước đầu dự luật quy định vậy là phù hợp, sau đó khi đưa vào thực tế áp dụng, nếu thấy thời gian không phù hợp thì các doanh nghiệp vận tải có thể đặt vấn đề” - ông Tính nói.

Chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng cũng cho rằng quy định này là phù hợp, nhiều nước đã áp dụng như vậy. Điển hình, ở Đức quy định dừng trên 5 phút và xuống đi ra khỏi xe có nghĩa là đỗ xe; dừng để khách lên xuống thì không cần thời gian 5 phút, còn dừng xe để chờ người khác là không được phép. Tại một số khu vực dành cho người đi bộ, ô tô chỉ được dừng trước 6 giờ sáng.

Ông Đồng cũng cho rằng có những trường hợp xếp hàng, dọn nhà, hay đơn giản như dừng ăn phở thì đã mất đến nửa tiếng nhưng đó là nhu cầu của người dân. Vì vậy, quy định muốn xử lý tình huống nào thì nhà làm luật nên quy định thẳng về hành vi hoặc loại xe đó, không nên quy định chung chung làm khó cho người dân.

“Chẳng hạn, xe kinh doanh không được vào sân bay Tân Sơn Nhất quá 5 phút thì không ai dám làm trái cả” - ông Đồng lấy ví dụ.