Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công hầm chui ba tầng quận 7

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công dự án Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP.HCM), Sở GTVT thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Phan Chánh đến cuối đường tạm gần cầu Tư Dinh).



Đường Nguyễn Văn Linh thường xuyên xảy ra kẹt xe. Ảnh: THU TRINH

Phương án điều chỉnh theo đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP (QLDA) như sau:

- Trên phần đường tạm:

+ Tổ chức lưu thông một chiều xe ô tô con và xe khách đến 16 chỗ theo hướng từ đường Nguyễn Phan Chánh đến cuối đường tạm.

+ Lắp đặt khung hạn chế chiều cao 3 m tại các điểm vào đường tạm.

+ Sửa chữa hư hỏng trên phần đường tạm, đảm bảo theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Đối với đoạn cuối của đường tạm (gần cầu Tư Dinh), đề nghị thảm bê tông nhựa để đảm bảo cho xe tải nặng, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông được thuận lợi và an toàn.

- Trên phần đường chính dành cho xe ô tô của hướng lưu thông từ cầu Tư Dinh đến đường Nguyễn Phan Chánh (ba làn đường sát dải phân cách tim đường):

+ Làn đường 1 (sát dải phân cách tim đường): sử dụng một làn đường này (rộng tối thiểu B = 4,25 m) để cho các loại xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Phan Chánh đến cầu Tư Dinh. Đồng thời, lắp đặt biển báo cấm rẽ trái và bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông cho làn đường này tại vị trí giao nhau với đường Nguyễn Hữu Thọ.

+ Làn đường 2 và 3 (sát dải phân cách biên 1): đối với hai làn đường này vẫn giữ nguyên việc tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông theo hướng từ cầu Tư Dinh đến đường Nguyễn Phan Chánh.

+ Lắp đặt dải phân cách bê tông tại vị trí giữa làn đường 1 và làn đường 2, 3 để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau, lưu ý dải phân cách này được kéo dài qua giao lộ đường Nguyễn Phan Chánh.

- Tại giao lộ Nguyễn Phan Chánh – Nguyễn Văn Linh:

+ Lắp đặt bổ sung biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái trên đường Nguyễn Phan Chánh.

+ Chuyển hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ sang chớp vàng cảnh báo.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công, Sở đề nghị Ban QLDA lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, …bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông tại các giao lộ và tại phạm vi công trường trong suốt thời gian thi công. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Ngoài ra, Sở giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị thi công công trình. Trong quá trình thi công, Trung tâm phải tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các bất cập, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình thi công, đình chỉ thi công và yêu cầu có phương án khắc phục ngay nếu xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Sở GTVT còn đề nghị Công an TP và UBND quận 7 chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ hệ thống tín hiệu giao thông tại khu vực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.