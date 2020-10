Khách bỏ quên 350 triệu tại sân bay Nội Bài

Tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết mới đây, trong quá trình tuần tra giám sát, nhân viên an ninh cơ động – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài Nguyễn Thanh Phong đã phát hiện một vali kéo màu trắng bạc tại khu vực làn giao thông số 1, sảnh A, tầng 1 (Ga hành khách T1).

Liền đó, ông Phong đã nhanh chóng báo cho cán bộ trực đội An ninh cơ động để kiểm tra chất nổ, soi chiếu và đưa chiếc vali về phòng xử lý vụ việc.



Đây là số tiền và túi hiệu khách bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: NB

Tại đây, lực lượng An ninh hàng không đã xác định chiếc vali là của khách bỏ quên. Trong vali có nhiều giấy tờ cá nhân và một chiếc ví hiệu Louis Vuitton Paris chứa tiền mặt, vàng, thẻ ngân hàng với tổng số tiền mặt 350 triệu đồng.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, đại diện chủ tài sản bỏ quên đã liên lạc qua số điện thoại của trực ban An ninh hàng không Nội Bài và vui mừng khi biết chiếc vali được lực lượng An ninh hàng không phát hiện, lưu giữ. Lực lượng An ninh hàng không đã bàn giao vali và số tiền nói trên cho đại diện chủ tài sản.