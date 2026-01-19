Tìm cách giải quyết bất cập giao thông ở cửa ngõ thành phố du lịch Nha Trang 19/01/2026 19:21

(PLO)- Cầu Quán Trường từ khi đưa vào sử dụng đã tạo thành nút thắt cổ chai ở cửa ngõ thành phố du lịch Nha Trang cùng với nhiều bất cập về giao thông.

Ngày 19-1, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Quán Trường để lựa chọn phương án tối ưu giải quyết bất cập giao thông và phục vụ phát triển du lịch.

Nút cổ chai ngay cửa ngõ phía Tây Nha Trang

Cầu Quán Trường thuộc phường Nam Nha Trang, nối đường Võ Nguyên Giáp với đường Tố Hữu. Đây được xem là cửa ngõ phía Tây của TP Nha Trang, kết nối quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam vào thành phố du lịch này. Tuy nhiên, sau khi cây cầu này được đưa vào sử dụng năm 2017 đã xuất hiện nhiều bất cập về giao thông.

Cầu Quán Trường tạo thành nút thắt cổ chai ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cầu Quán Trường có chiều dài khoảng 132 m, rộng 22,5 m gồm bốn làn xe. Do đó, phía Tây cây cầu này đã tạo nên nút thắt cổ chai khi đường Võ Nguyên Giáp rộng đến 60 m với sáu làn xe.

Đồng thời, nhánh Nam đường Vành Đai 2 và một phần nút giao Ngọc Hội được đưa vào khai thác đã hình thành ngã tư. Lưu lượng giao thông ngay cửa ngõ này gia tăng khiến thường xuyên xảy ra tình trạng va chạm giao thông và kẹt xe.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết nút giao này cũng không có diện tích để bố trí nhánh rẽ, đảo tròn và các biện pháp tăng cường an toàn giao thông khác.

Cơ quan này cũng cho hay để hạn chế xung đột giao thông đã bố trí hệ thống đèn giao thông tại ngã tư. Tuy nhiên, thời gian chờ trên cầu Quán Trường dài nên chưa thể giải quyết tình trạng ùn tắc và mất an toàn. Mặc khác, việc các phương tiện dừng chờ thời gian dài trên cầu sẽ ảnh hưởng đến kết cấu và giảm tuổi thọ công trình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay ý tưởng thiết kế tổng thể Dự án chỉnh trang sông Quán Trường và Sông Tắc đã được thông qua. Mục tiêu dự án là tạo hệ thống giao thông đường thủy để phát triển du lịch, dịch vụ trên hai con sông này.

Nhiều bất cập về giao thông khi đường Vành đai 2 đưa vào sử dụng tạm.

Do đó, cầu Quán Trường phải được nâng lên tối thiểu 0,72 m để đảm bảo cho tàu dưới 30 khách có thể qua lại.

Đề xuất ba phương án tháo gỡ bất cập tại cầu Quán Trường

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết theo Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, bề rộng cầu Quán Trường sẽ là 60 m đồng bộ với đường Võ Nguyên Giáp và ngã tư Vành đai 2, đường Tố Hữu được định hướng quy hoạch là nút giao khác mức.

Trên cơ sở các quy hoạch, định hướng chỉnh trang, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã nghiên cứu ba phương án mở rộng, nâng tĩnh không cầu Quán Trường.

Tĩnh không cầu Quán Trường cũng cần được nâng cao để phù hợp dự án phát triển du lịch trên sông.

Cụ thể, phương án thứ nhất là sẽ cải tạo nâng cao cầu cũ, nâng cao tĩnh không. Đồng thời xây mới mở rộng mặt cắt ngang cầu lên 60 m và cải tạo nút giao hai đầu cầu.

Phương án hai là xây mở rộng cầu, nâng không tĩnh kết hợp đầu tư nút giao thông khác mức hoàn chỉnh theo phương án đường Vành đai 2 đi chui dưới đường Tố Hữu.

Phương án ba là xây cầu Quán Trường mới vượt đường Vành đai 2 kết hợp mở rộng đường Tố Hữu.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc mở rộng, nâng tĩnh không cầu Quán Trường kết hợp cải tạo nút giao đường Vành đai 2 và đường Tố Hữu cần phải chọn phương án xử lý triệt để bất cập về giao thông, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tránh gây lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Quán Trường để lựa chọn phương án tối ưu, vừa giải quyết bất cập giao thông, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch khu vực.

Đồng thời, các cơ quan liên sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư đập ngăn mặn ở hạ lưu sông Quán Trường để đồng bộ với việc mở rộng, nâng tĩnh không cầu.