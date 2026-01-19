Điện lực miền Bắc đảm bảo cung ứng điện an toàn, hoàn thành các chỉ tiêu 19/01/2026 14:30

(PLO)- Dù chịu tác động nặng nề của mưa bão, Tổng công ty Điện lực miền Bắc vẫn bảo đảm cung ứng điện an toàn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025 và đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo EVNNPC, năm 2025 miền Bắc chịu ảnh hưởng nhiều đợt mưa bão lớn, trong đó bão số 5, 10 và 11 gây thiệt hại nặng cho lưới điện, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tuy vậy, nhờ chuẩn bị sớm các kịch bản cung ứng điện, cùng sự chỉ đạo sát sao của EVN và hỗ trợ kịp thời từ Tổng công ty Điện lực miền Trung, EVNNPC triển khai linh hoạt các phương án ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bảo đảm cấp điện ổn định.

Đưa lưới điện quốc gia về vùng nông thôn

Năm 2025, EVNNPC cung cấp điện an toàn cho 17 tỉnh, thành phía Bắc; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu EVN giao và được khen thưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. EVNNPC cũng là đơn vị duy nhất được EVN đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 106,54 tỉ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024, chiếm 37,11% toàn EVN. Doanh thu bán điện đạt 224.658 tỉ đồng, bằng 115,09% cùng kỳ. Tỉ lệ tổn thất điện năng đạt 3,54%, giảm 0,32% và thấp hơn kế hoạch. Trong đầu tư xây dựng, EVNNPC khởi công toàn bộ 77 dự án, đóng điện 101 dự án lưới 220kV và 110kV.

Các đại biểu EVNNPC và đối tác, khách hàng tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techshow EVNNPC 2026.

Đến hết năm 2025, 100% xã, đặc khu tại 17 tỉnh có điện lưới quốc gia; tỉ lệ hộ nông thôn sử dụng điện đạt trên 99,68%.

Giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành

Phát biểu chỉ đạo, ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận nỗ lực của EVNNPC trong năm nhiều thử thách. Ông cho rằng bài toán cung ứng điện miền Bắc thời gian tới tiếp tục khó khăn do phụ tải tăng cao, trong khi các nguồn điện căn cơ cần thời gian hoàn thành.

Ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp thu chỉ đạo, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết năm 2026 tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện đủ, an toàn, ổn định; đẩy nhanh các dự án tạo nguồn, giải tỏa công suất; hoàn thành phương án cung cấp điện trong tháng 1-2026.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cho biết EVNNPC sẽ bám sát Nghị quyết 70-NQ/TW, bảo đảm cấp điện an toàn cho các sự kiện chính trị và mùa nắng nóng, không để thiếu điện; đẩy mạnh tự động hóa, phát triển điện mặt trời mái nhà, trạm sạc xe điện và ưu tiên các dự án lưới điện trọng điểm.