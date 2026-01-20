TP.HCM chia sẻ 1.300 camera phục vụ điều khiển giao thông, xử phạt nguội 20/01/2026 09:31

(PLO)- Hiện nay, TP.HCM đang có hơn 1.300 camera phục vụ giám sát, điều khiển giao thông, hỗ trợ xử phạt nguội.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đầu năm 2025 có 23 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Qua thực hiện các giải pháp, đến tháng 11 năm 2025 TP đã công bố xóa một điểm có chuyển biến tốt. Đến nay, TP còn lại 22 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Để giảm ùn tắc, một trong những giải pháp được TP.HCM triển khai là xử phạt nguội qua camera.

Có hai giải pháp cụ thể là giải pháp công trình và phi công trình. Trong đó, năm 2025 hoàn thành 7 công trình/hạng mục công trình; khởi công 6 dự án. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; tham mưu các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ liên quan chiến lược phát triển đường sắt đô thị, dự án trọng điểm, chiến lược.

TP.HCM chia sẻ 1.300 camera phục vụ điều khiển giao thông, xử phạt nguội. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với nhóm giải pháp phi công trình, TP đã tổ chức điều chỉnh tổ chức giao thông, tạo chuyển biến đối với một số tuyến đường như Trần Văn Giàu, Lê Quang Đạo, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 13, quốc lộ 51, Mỹ Phước – Tân Vạn…

Đồng thời hỗ trợ tăng cường vận tải hành khách công cộng, tổ chức điều khiển giao thông bằng giải pháp kỹ thuật số song sinh, cải thiện giao thông đường Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng và Võ Văn Kiệt, hiện đang triển khai mô hình này tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối, chia sẻ cho các đơn vị dư liệu của 1.316 camera phục vụ giám sát, điều khiển giao thông, hỗ trợ xử phạt nguội.

Ngoài ra, TP cũng triển khai quản lý vỉa hè theo quy định, hiệu quả với 99 tuyến dài 107 km, cải tạo làn đường dành riêng cho xe đạp (6km).

Đáng chú ý, sau 5 năm thực hiện, đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng đã hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đã đáp ứng 7% nhu cầu đi lại, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng.

Vì vậy, giải pháp trong năm 2026 được Trung tâm đưa ra như sau: TP.HCM sẽ tổ rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, khoa học, phù hợp thực tế và hỗ trợ phát triển giao thông công cộng.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ mở rộng mô hình điều khiển giao thông theo mạng lưới, qua camera cho khu vực trung tâm TP (2,7km2); tiếp tục đề xuất đối với các tuyến Quốc lộ 51, Quốc lộ 1 (địa bàn TP.HCM) nhằm mở rộng và hình thành trục khép kín Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Đỗ Mười – Phạm Văn Đồng.

Về ứng dụng công nghệ, TP.HCM tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh. Bên cạnh đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt camera giám sát trên các khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (hoàn thành trong tháng 4-2026) và bổ sung tính năng AI cho 50% số camera để xử phạt nguội.