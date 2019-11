Đề xuất kiểm định khí thải tất cả xe gắn máy

Ngày 27-11, tổ chức Change Việt Nam phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức hội thảo "Hiện trạng ô nhiễm không khí và chính sách quản lý chất lượng không khí tại TP HCM".



Nguồn phát thải ô nhiễm không khí ở TP.HCM chủ yếu là từ khí thải từ các phương tiện giao thông

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, cho biết theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nồng độ trung bình năm của thành phần bụi mịn PM2.5 ở các đô thị Việt Nam rơi vào khoảng 28mg/m3, cao hơn gấp 3 lần so với khuyến nghị trung bình năm là 10mg/m3. "Giai đoạn cuối năm là thời điểm ô nhiễm không khí tăng cao do sự kết hợp giữa yếu tố thời tiết kết hợp với các nguồn ô nhiễm vốn có"- Viện trưởng nói.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí tại TP HCM chủ yếu từ 3 nguồn là khí thải từ các phương tiện giao thông; nguồn thải từ hoạt động khác như xây dựng, nấu ăn; phát thải hoạt động công nghiệp. Trong đó, nguồn khí thải từ các phương tiện giao thông chiếm phần lớn gây ra các ô nhiễm CO, NOx và bụi.

Các chuyên gia kiến nghị cần cấp bách kiểm tra khí thải phương tiện giao thông, cấm lưu thông đối với những phương tiện cũ kỹ. Ngoài ra, cần có đề án hạn chế phương tiện giao thông vào nội đô và phát triển phương tiện giao thông công cộng.