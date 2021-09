Từ ngày 24-9, TP Cần Thơ bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, có 74 xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, chín địa phương còn lại tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 tới ngày 1-10.

Cụ thể, chín phường tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 là các phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng).



TP Cần Thơ hiện còn chín phường ở hai quận Ninh Kiều và Cái Răng áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với 74 xã, phường, thị trấn giãn cách theo Chỉ thị 15, người dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, thực hiện nghiêm 5K.

Người dân được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với nhau. Riêng người dân ở chín phường áp dụng Chỉ thị 16 không được di chuyển vào các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hạn chế số lượng người mua vào cùng một thời điểm. Cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang đi.

Ghi nhận trong sáng 24-9, người dân ra đường vẫn còn ít, nhiều hàng quán cũng vẫn chưa hoạt động dù địa bàn đang giãn cách theo Chỉ thị 15. Chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Phú) chia sẻ dù đã được cho phép bán mang đi, tuy nhiên bản thân vẫn còn e ngại nên tạm dừng thêm vài ngày để theo dõi tình hình như thế nào.

Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 24-9:



Nhiều tuyến đường vẫn thưa người dù đã được nới lỏng.



Nhiều hàng quán vẫn tiếp tục đóng của dù TP cho phép bán mang đi



Các quán ăn mở cửa kinh doanh thực hiện nghiêm quy định bán mang đi, giữ khoảng cách...



Các cửa hàng tiện lợi chấp hành nghiêm quy tắc phòng, chống dịch COVID-19.



Tại một số địa bàn giãn cách theo Chỉ thị 15, người dân ra đường tập thể dục, đảm bảo nghiêm việc giữ khoảng cách.



Người dân chấp hành tốt việc không ra đường nếu không cần thiết.



Một số chốt kiểm soát vẫn hoạt động để kiểm tra việc ra đường của bà con.