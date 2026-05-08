Đồ uống lạnh thực sự giúp bạn giải khát hay gây hại nhiều hơn cho cơ thể? 08/05/2026 10:42

(PLO)- Đồ uống lạnh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, nhưng nhiều loại lại âm thầm khiến cơ thể mất nước và tăng nguy cơ bệnh tật.

Khi thời tiết nóng bức, nhiều người tìm đến nước lạnh như cách nhanh nhất để giải nhiệt. Tuy nhiên, cảm giác mát lạnh tức thì không đồng nghĩa với việc cơ thể được bù nước hiệu quả.

Đồ uống ướp lạnh có thể giúp giải nhiệt tức thì, nhưng tác dụng làm mát của chúng có thể gây hiểu lầm.

Theo các chuyên gia, nhiều loại đồ uống lạnh phổ biến như nước ngọt có ga, nước tăng lực hay nước ép đóng hộp chứa nhiều đường và chất phụ gia, có thể khiến cơ thể mất cân bằng hydrat hóa thay vì bổ sung nước đúng cách.

Tiến sĩ Suchismitha Rajamanya, Trưởng khoa Nội tại Bệnh viện Aster Whitefield (Bengaluru, Ấn Độ), cho biết đồ uống lạnh có thể tạo cảm giác "đã khát" trong thời gian ngắn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng giúp cơ thể đủ nước. Hàm lượng đường cao trong nhiều loại đồ uống còn có thể làm giảm hiệu quả giữ nước của cơ thể, đồng thời làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Theo World Health Organization, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để hydrat hóa. Ngoài ra, nước dừa, nước ngâm trái cây hoặc các loại đồ uống ít đường cũng là lựa chọn phù hợp trong thời tiết nóng.

Các chuyên gia khuyến cáo, uống đồ lạnh không hoàn toàn có hại, nhưng nếu lạm dụng để thay thế nước lọc hằng ngày, cơ thể có thể đối mặt với nhiều tác động tiêu cực về lâu dài, theo NDTV.