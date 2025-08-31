Doanh nghiệp Việt đi qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phát triển bằng công nghệ 31/08/2025 20:42

(PLO)- Từ một doanh nghiệp Việt thành lập năm 1992 với các ngành xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và bất động sản, đến hôm nay CT Group đã trở thành một tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam

Doanh nghiệp Việt - CT Group đang đi sâu vào việc đào tạo nguồn nhân lực và R&D về công nghệ, để bước vào năm 2025 là sự bùng nổ mạnh mẽ về sản phẩm và thương mại hóa.

Công bố hàng loạt ngành công nghệ lõi

Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chỉ trong 6 tháng, Doanh nghiệp Việt - CT Group đã có nhiều loạt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào Đại Lễ 30-4-2025 - Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ngày 29-4-2025, CT Group khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 đầu tiên của Việt Nam - CT Innovation Hub 4.0. CT Group đã tặng cho TP. Hà Nội 1 Trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 tại 46 Trần Hưng Đạo, sẽ khánh thành dịp mừng Đại hội Đảng TP. Hà Nội. Hiện mô hình công nghệ này đang được nhiều thành phố khác quan tâm, kể cả nước ngoài.

Ngày 30-4-2025, CT Semiconductor (thành viên CT Group) khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ. Không chỉ chuyển đổi số, CT Group còn dẫn đầu chuyển đổi xanh với CCTPA – sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, với hàng trăm dự án thực hành mục tiêu kép.

Ngày 29-6-2025, Diginal (Thành viên CT Group) ra mắt bản thiết kế chip 12 bit tốc độ mẫu 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam - do 100% kỹ sư Việt Nam phát triển.

Ngày 12-8-2025, CT Group đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn Quốc. Hiện hai bên đang làm việc chặt chẽ cho đơn hàng này. Hiện nay, 5 nhà máy của CT Group đang ráo riết chuẩn bị cho đơn hàng, đặc biệt là nhà máy đúc đang chuẩn bị nhiều chi tiết khó.

Lễ ra mắt bản thiết kế chip ADC đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế 100%.

Doanh nghiệp Việt - CT Group có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc.Tháng 7-2025, bắt đầu triển khai thử nghiệm Bản sao số Quốc gia 15 lớp cho TP. Đà Nẵng.

“80 năm trước, ông cha ta giành độc lập cho dân tộc, ngày nay đã đến lúc chúng ta phải tiên phong về khoa học công nghệ, để chinh phục nền khoa học công nghệ 4.0, hướng tới một Việt Nam mới hùng cường”, ông Trần Kim Chung – Chủ tịch CT Group chia sẻ.

Đi qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Trước khi có bước phát triển về công nghệ, doanh nghiệp Việt - CT Group đã đi qua nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Năm 1997-1998, khi khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Á, cũng chính là giai đoạn CT Group đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua Đông Âu, lưới xơ dừa qua Hàn Quốc, Nhật và nhập khẩu máy móc xây dựng, lắp ráp điện thoại bàn hiệu CT 1000, CT 2000…

CT Group công bố chiến lược phát triển 30 năm tiếp theo với các ngành công nghệ lõi.

Với ý tưởng làm barter trade (đổi hàng lấy hàng), chỉ còn là khâu OEM sao cho phù hợp với Việt Nam…, tất cả công ty từ kế toán, bảo vệ đều tập trung đi bán hàng. Cứ như thế, doanh nghiệp Việt - CT Group đi qua cả 3 cuộc khủng hoảng giai đoạn 2007-2008 và 2020-2021 một cách kỳ lạ.

Những thành tựu của doanh nghiệp này đã được Nhà nước ghi nhận. Năm 2012, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2017 được Huân chương Lao động hạng Nhì và 2022 được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.