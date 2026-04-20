Động đất 7,5 độ richter ở Nhật, cảnh báo sóng thần 20/04/2026 15:30

(PLO)- Một trận động đất mạnh 7,5 richter vừa xảy ra ngoài khơi Nhật, kéo theo cảnh báo sóng thần.

Một trận động đất động đất mạnh 7,5 richter đã xảy ra ngoài khơi Nhật ngày 20-4, hãng tin Kyodo News dẫn thông báo từ cơ quan chức năng Nhật.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật, trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 53 phút 20-4 (giờ địa phương), ở mức trên 5 theo thang cường độ địa chấn 7 bậc của Nhật.

Tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Sanriku, phía đông đất nước, ở độ sâu khoảng 10 km.

Cơ quan Khí tượng Nhật cảnh báo các đợt sóng thần có thể tràn vào một số khu vực ven biển nước này trong vòng chưa đầy 30 phút, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiệt hại diện rộng.

Theo cơ quan này, chiều cao sóng có thể đạt tới 3 m. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh đây mới chỉ là các ước tính ban đầu và có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế.

Động đất 7,4 độ richter ở Nhật, cảnh báo sóng thần. Ảnh: Japan Meteorological Agency

Những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Bờ biển Thái Bình Dương khu vực trung tâm đảo Hokkaido; Bờ biển tỉnh Aomori; Bờ biển tỉnh Iwate.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ nhanh chóng theo dõi thông tin cảnh báo và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất tìm nơi trú ẩn an toàn.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đang kiểm tra xem rung chấn có gây ra sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Fukushima Daini hay không.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Tohoku cũng tiến hành các kiểm tra tương tự tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa (tỉnh Miyagi) và Higashidori (tỉnh Aomori).

Tiếp tục cập nhật...