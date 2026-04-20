Cầu Trần Phú ở Nha Trang nứt nẻ, bong tróc, lộ cả sắt hoen gỉ 20/04/2026 12:16

(PLO)- Cầu Trần Phú ở phường Bắc Nha Trang xuất hiện vết nứt, nhiều vị trí bị bong tróc, lộ sắt thép hoen rỉ.

Sáng 20-4, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh này đã ký ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông cầu Trần Phú và cầu Văn Đăng (phường Bắc Nha Trang).

Tại trụ cầu 1 bê tông bị bong tróc, sắt thép lộ ra ngoài và có nhiều vết nứt. Ảnh: CÔNG THI

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ hồi tháng 11-2025, dưới gầm cầu Trần Phú xuất hiện nhiều mảng bê tông bị bong tróc, sắt thép lộ ra ngoài hoen gỉ, có nguy cơ mất an toàn.

Tại trụ cầu số 1 nhiều mảng bê tông bong tróc, xuất hiện vết nứt, sắt thép lộ ra ngoài. Tại các vị trí bị bong tróc khác có hiện tượng hệ thống dầm thép lộ hẳn ra ngoài, hoen gỉ.

“Những vết nứt, bong tróc bằng mắt thường có thể nhìn rõ. Mỗi ngày tôi đều đi qua cầu này ít nhất hai lần nên cảm thấy bất an” - anh Nguyễn Trung, ngụ phường Bắc Nha Trang lo lắng.

Theo Sở Xây dựng, sau khi phát hiện sự cố, đơn vị đã kiểm tra, đồng thời trình phương án lên UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành sửa chữa.

Phương án đã được tỉnh phê duyệt sẽ sửa chữa bằng cách bơm bê tông đá vào mố cầu số 1, bơm cát lấp lòng các khoang bị xói, hở hàm ếch. Đồng thời đóng vòng vây cọc thép, xây đài cừ dọc cống giảm tải để đảm bảo có thể thông xe trên cầu trong quá trình thi công, tránh ùn tắc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông. Song song đó gia cố móng, chống sạt lở bê tông cốt thép bằng đá.

Đối với mố cầu phía biển sẽ tiến hành khoan tạo các lỗ bơm bê tông, kết hợp thăm dò, kiểm tra trên mái bê tông, gia cố trụ.

Nhiều mảng bê tông bong tróc lộ sắt thép bị hoen gỉ. Ảnh: CÔNG THI

Còn tại vị trí bị bong tróc bê tông sẽ tiến hành phủ lớp chống ăn mòn; dán tấm carbon composite bên ngoài mặt bê tông để tăng cường khả năng chịu lực cho dầm cầu.

Dự án sửa chữa cầu Trần Phú và cầu Văn Đăng ở đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang có tổng kinh phí gần 12,1 tỉ đồng do Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Trước đó, trận mưa lũ hồi tháng 11-2025, sóng lớn đánh làm xói lở, hư hỏng tứ nón và mố bên phải cầu Trần Phú hướng từ phía Bắc đi vào phía Nam.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người dân, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã cho cấm phương tiện lưu thông. Đồng thời gia cố, sửa chữa hư hỏng này. Việc sửa chữa này kết thúc vào đầu tháng 12-2025.