Khánh Hòa muốn mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm 17/04/2026 10:43

Ngày 17-4, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thực hiện kết luận của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường, liên quan đề xuất phương án thực hiện chủ trương mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm.

Nha Trang đang là trung tâm chính trị của tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án thực hiện chủ trương mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang – Cam Lâm. Việc này báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, thường trực, Ban thường trực Tỉnh ủy trước 15-5.

Hồi tháng 2-2026, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa ký ban hành chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, sở ngành liên quan thực hiện nghiên cứu, xây dựng đề án mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, tiến tới mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm. Việc này thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.