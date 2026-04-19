Tạm giữ đối tượng đâm một Trưởng thôn tử vong ở Ninh Bình 19/04/2026 18:04

Ngày 19-4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạm giữ và bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình (42 tuổi, ngụ thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 14-4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Bình xảy ra cãi vã với chị Lê Thị Tươi (39 tuổi), ngụ cùng thôn Cự Xá, xã Liêm Hà.

Trong lúc xung đột, Bình đã dùng búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng. Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Trọng Hưng (44 tuổi), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở tại địa phương và ông Lê Đình Thành (58 tuổi), Trưởng thôn Cự Xá đến hiện trường để giải quyết, đồng thời yêu cầu Bình về nhà văn hóa thôn làm việc.

Trưởng thôn và Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, Ninh Bình đến gia đình Lê Thanh Bình mời lên nhà văn hóa thôn làm việc, nhưng đối tượng chống đối và ra tay sát hại trưởng thôn. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, Bình không chấp hành về nhà văn hóa thôn làm việc mà có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Sau đó, Bình chạy vào nhà lấy một dao quắm dài khoảng 50cm, phạt trúng mạn sườn trái ông Thành.

Tiếp đó, dù đã bị khống chế nhưng Bình vẫn dùng tay phải cầm một con dao khác tấn công vào vùng bụng và đùi của ông Thành và ông Hưng.

Hậu quả, ông Thành là Trưởng tử vong do mất máu cấp, còn ông Hưng bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, khống chế và bắt giữ Lê Thanh Bình.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.