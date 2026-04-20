Công an xác minh clip thanh niên chặn đường quật ngã người phụ nữ 20/04/2026 11:24

(PLO)- Sau khi clip người phụ nữ bị thanh niên chặn đường hành hung được đăng tải trên mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngày 20-4, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc một người phụ nữ bị thanh niên chặn đường hành hung xảy ra trên địa bàn. Bước đầu, lực lượng công an đang làm việc với thanh niên này để làm rõ, xử lý theo quy định.

Nam thanh niên chặn đường, hành hung người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip)

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip 2 phút 45 giây ghi lại cảnh một phụ nữ đi xe máy bị một thanh niên lái xe áp sát, chặn đầu và hành hung trên đường thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 17 giờ 35 phút ngày 19-4. Lúc này, người thanh niên dùng dép liên tục tát vào mặt, thúc gối vào người phụ nữ rồi quật ngã người này xuống đất. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân ở gần đó đã đến khuyên can.

Clip đăng tải trên mạng thu hút nhiều lượt chia sẻ. Đa số ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người thanh niên và mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm minh.

