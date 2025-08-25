Đồng Nai xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện, thực hiện tốt 'nụ cười công sở' 25/08/2025 13:57

(PLO)- Với mô hình Chính quyền thân thiện, tỉnh Đồng Nai yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt "nụ cười công sở".

Ngày 25-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh năm 2025

Mô hình nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm. Cán bộ, công chức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc hành chính với phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp với người dân...

Kế hoạch sẽ xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” tại 100% đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính đối với các cá nhân và tổ chức tại trụ sở xã, phường và trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo page...) trang thông tin điện tử của xã, phường.

Phải công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ, công chức cấp xã. Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND cấp xã, đảm bảo thuận tiện trong việc tiếp nhận các ý kiến, phản hồi từ nhân dân. Xây dựng hòm thư điện tử để tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Lắp đặt camera theo dõi, giám sát cán bộ, công chức làm việc trực tiếp với người dân ở Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường văn minh thân thiện hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân.

Với Chính quyền thân thiện, mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt "nụ cười công sở".

Sắp xếp, bố trí vị trí làm việc của cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gọn gàng, đảm bảo không có sự ngăn cách giữa cán bộ với người dân khi làm việc.

Xây dựng chính quyền theo hướng gần gũi, đội ngũ cán bộ thân thiện, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục nhân dân đối với những vấn đề chưa rõ, chưa đồng thuận.

Mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt "nụ cười công sở", tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện trong tháng 8-2025.