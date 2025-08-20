Đồng Nai lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức khi phục vụ dân 20/08/2025 11:16

Ngày 20-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2025.

Theo đó, việc kiểm tra nhằm nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử, giờ giấc làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan đơn vị nhà nước đối với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ và hai phó đoàn là Phó giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chánh thanh tra tỉnh cùng các thành viên trong đoàn là công chức của Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp.

Một cán bộ tại bộ phận một cửa UBND phường tại Đồng Nai đang hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: VH

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Ngoài ra còn có các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong lãnh đạo, điều hành thực hiện hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như việc đeo thẻ và tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, chấp hành giờ giấc làm việc, trang phục…

Việc kiểm tra sẽ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc qua thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra thường xuyên khi có thông báo theo lịch.