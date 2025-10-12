Dự báo tình hình mưa, ngập ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ 12/10/2025 15:06

(PLO)- Dự báo chiều và tối hôm nay (12-10) tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, một số nơi có mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều và tối hôm nay (12-10), tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, một số nơi có mưa to; lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Trong hai đến ba ngày tới, Nam Bộ lại tiếp tục có mưa nhiều nơi vào buổi trưa, chiều và tối có nhiều nơi có mưa to, đêm có mưa và dông rải rác.

Theo dự báo, chiều và tối nay tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, một số nơi có mưa to. Ảnh: NC

Về tình hình triều cường, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 12-10.

Liên quan tình hình lũ trên sông Cửu Long, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống chậm.

Mực nước cao nhất ngày 11-10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,86 m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,14 m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,46 m, dưới BĐ2 là 0,04 m.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục xuống. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,83m, dưới báo động BĐ2 là 0,17 m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức BĐ2 là 3,44 m, dưới BĐ2 là 0,06 m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức BĐ2-BĐ3.

"Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội"- cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.