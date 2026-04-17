Dùng chiêu 'tất toán ngân hàng' để bán đất, 1 phụ nữ chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại 17/04/2026 09:42

(PLO)- Một phụ nữ ở TP Đà Nẵng dùng chiêu tất toán ngân hàng để bán đất, nhận tiền rồi chiếm đoạt của nhiều bị hại.

Ngày 17-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT đã bắt Nguyễn Thị Thu Hương (57 tuổi, ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất thuộc dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2, nay thuộc xã Núi Thành), do Công ty TNHH Đầu tư An An Hòa làm chủ đầu tư.

Công an bắt bị can Hương. Ảnh: CA

Để tạo lòng tin, Hương đưa ra thông tin cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho người dân.

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Hương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc tất toán ngân hàng như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi người dân yêu cầu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hương không thực hiện mà còn chuyển các thửa đất đã thỏa thuận cho người khác nhằm thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.