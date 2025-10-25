Dừng, đỗ xe sai nơi quy định có thể bị camera AI ghi hình để xử phạt

Tôi là tài xế xe công nghệ, thường xuyên hoạt động ở khu vực trung tâm TP.HCM. Nhiều tuyến đường có biển ‘Cấm dừng, cấm đỗ’, nhưng đôi khi khách đặt xe ngay tại đó nên tôi chỉ tấp vào lề vài chục giây để đón khách. Gần đây nghe nói camera AI sẽ tự động ghi hình vi phạm, tôi muốn hỏi trường hợp này có bị xử phạt không?
Bạn đọc Mạnh Hùng (TP.HCM)
Một cán bộ CSGT cho biết theo quy định, tại những tuyến đường có biển báo “Cấm dừng, cấm đỗ xe”, mọi phương tiện ô tô, bao gồm cả xe công nghệ, taxi, xe cá nhân đều không được phép dừng, đỗ, dù chỉ trong thời gian ngắn để đón hay trả khách.
Trường hợp biển báo có gắn biển phụ, quy định cụ thể về khung giờ hoặc loại phương tiện được phép dừng, đỗ, thì tài xế chỉ được dừng xe trong đúng thời gian hoặc loại phương tiện được ghi trên biển phụ. Đối với các phương tiện bị sự cố bất khả kháng buộc phải dừng thì phải sử dụng đèn cảnh báo hoặc đặt biển cảnh báo.
Ngoài các trường hợp này, việc dừng, đỗ xe vẫn bị xem là vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024.
Cụ thể khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định:
Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe nơi có biển ‘Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.
Cán bộ CSGT cho biết thêm, Camera AI hiện có thể tự động phát hiện phạt nguội các vi phạm về: tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), giám sát dừng, đỗ sai quy định, đi ngược chiều...
Do đó, cán bộ CSGT này khuyến cáo tài xế cần quan sát kỹ hệ thống biển báo trước khi dừng xe, chủ động lựa chọn điểm đón, trả khách ở khu vực được phép dừng, đỗ để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tránh bị xử phạt qua camera giám sát hoặc tuần tra trực tiếp.
Mong tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế
Tôi chạy xe ô tô công nghệ cũng được vài năm nay, chủ yếu ở khu trung tâm TP.HCM. Chuyện gặp biển “Cấm dừng, cấm đỗ theo giờ” là chuyện thường ngày.
Thực lòng mà nói, tôi hiểu việc đặt biển là để đảm bảo trật tự giao thông, tránh ùn tắc ở khu vực đông đúc. Nhưng với đặc thù công việc của anh em tài xế công nghệ, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút để đón hoặc trả khách cũng có thể bị camera ghi hình và xử phạt, điều đó thật sự khiến chúng tôi rất lo lắng.
Phần lớn những tuyến đường có biển cấm lại là nơi tập trung nhiều tòa nhà, trung tâm thương mại, văn phòng - cũng chính là khu vực có lượng khách đặt xe nhiều nhất. Nếu bị cấm hoàn toàn việc dừng, đỗ, thì vừa khó cho tài xế, vừa bất tiện cho khách hàng, nhất là người già, phụ nữ có con nhỏ hoặc mang nhiều đồ.
Theo tôi, việc cấm là cần thiết, nhưng nên có sự linh hoạt. Cơ quan chức năng có thể lắp thêm biển phụ cho phép xe công nghệ hoặc taxi được dừng, đón trả khách trong thời gian ngắn, chẳng hạn không quá 3 đến 5 phút. Đồng thời, vẫn nên có camera giám sát để xử phạt nặng các trường hợp lợi dụng đỗ lâu, chiếm lòng đường gây cản trở giao thông.
Tôi tin rằng, nếu được điều chỉnh hợp lý như vậy, vừa đảm bảo trật tự giao thông, vừa tạo điều kiện cho người dân mưu sinh và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.
Bạn đọc Hùng Dũng, tài xế xe công nghệ