Dừng, đỗ xe sai nơi quy định có thể bị camera AI ghi hình để xử phạt 25/10/2025 16:38

(PLO)- Với hệ thống camera AI giám sát hiện nay, mọi hành vi dừng, đỗ sai quy định đều có thể bị ghi hình và xử phạt theo Nghị định 168/2024.

Tôi là tài xế xe công nghệ, thường xuyên hoạt động ở khu vực trung tâm TP.HCM. Nhiều tuyến đường có biển ‘Cấm dừng, cấm đỗ’, nhưng đôi khi khách đặt xe ngay tại đó nên tôi chỉ tấp vào lề vài chục giây để đón khách. Gần đây nghe nói camera AI sẽ tự động ghi hình vi phạm, tôi muốn hỏi trường hợp này có bị xử phạt không?

Bạn đọc Mạnh Hùng (TP.HCM)

Một cán bộ CSGT cho biết theo quy định, tại những tuyến đường có biển báo “Cấm dừng, cấm đỗ xe”, mọi phương tiện ô tô, bao gồm cả xe công nghệ, taxi, xe cá nhân đều không được phép dừng, đỗ, dù chỉ trong thời gian ngắn để đón hay trả khách.

Trường hợp biển báo có gắn biển phụ, quy định cụ thể về khung giờ hoặc loại phương tiện được phép dừng, đỗ, thì tài xế chỉ được dừng xe trong đúng thời gian hoặc loại phương tiện được ghi trên biển phụ. Đối với các phương tiện bị sự cố bất khả kháng buộc phải dừng thì phải sử dụng đèn cảnh báo hoặc đặt biển cảnh báo.

Ngoài các trường hợp này, việc dừng, đỗ xe vẫn bị xem là vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024.

Cụ thể khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định:

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe nơi có biển ‘Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.

Cán bộ CSGT cho biết thêm, Camera AI hiện có thể tự động phát hiện phạt nguội các vi phạm về: tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), giám sát dừng, đỗ sai quy định, đi ngược chiều...

Do đó, cán bộ CSGT này khuyến cáo tài xế cần quan sát kỹ hệ thống biển báo trước khi dừng xe, chủ động lựa chọn điểm đón, trả khách ở khu vực được phép dừng, đỗ để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tránh bị xử phạt qua camera giám sát hoặc tuần tra trực tiếp.