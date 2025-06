Dựng hiện trường vụ K’Lộc nổ súng, cướp tài sản ở Bình Thuận 13/06/2025 15:25

Ngày 13-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và dẫn giải K’ Lộc (25 tuổi, thường trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) thực nghiệm hiện trường tại xã Phan Tiến (Bắc Bình, Bình Thuận).

Dẫn giải K' Lộc, người bị truy nã đặc biệt đến hiện trường vụ án.

K’ Lộc là người đã sử dụng hai khẩu súng bắn vào nhà cha vợ, cướp xe máy, sau đó do bị Công an truy đuổi gắt gao đã bỏ súng trốn vào rừng, bị truy nã đặc biệt từng gây xôn xao dư luận.

Như PLO đã đưa, tối 19-1-2025, do có mâu thuẫn, K’ Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông VS ở xã Bình An, huyện Bắc Bình rồi bỏ trốn. Ngày 20-1, Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy tìm K’ Lộc để điều tra.

Đến ngày 27-2, K’ Lộc tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Lực lượng công an đã tổ chức nhiều tổ truy đuổi, bao vây gắt gao, trước tình hình này K’ Lộc phải bỏ lại xe máy và hai khẩu súng kèm bốn viên đạn rồi bỏ trốn vào rừng.

Cơ quan điều tra xác định hiện trường.

Đến ngày 18-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc về tội cướp tài sản. Sau hai tháng lẩn trốn, đến rạng sáng 20-5, Công an xã Tân Châu (Lâm Đồng) đã tổ chức mật phục và bắt giữ thành công K’Lộc.

Trong thời gian lẩn trốn, K’Lộc chọn một căn nhà người dân dùng để canh cà phê nơi có địa hình đồi dốc, vườn rậm, vắng người qua lại để ẩn náu.

K' Lộc xác định vị trí liên quan đến vụ án.

Sau khi bắt giữ K’ Lộc, mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tiến hành dẫn giải bị can K’ Lộc xác định hiện trường để điều tra, làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án.