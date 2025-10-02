Dùng kéo đâm chồng cũ của người tình trọng thương vì ghen tuông 02/10/2025 14:05

(PLO)- Trương Trọng Nghĩa thường xuyên ghen tuông với chồng cũ của người tình và dùng kéo đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Trọng Nghĩa (37 tuổi, ngụ thôn Đông Hoà, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng với Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, Nghĩa có mối quan hệ tình cảm với chị NTNH (ngụ phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Trong thời gian yêu nhau, Nghĩa nhiều lần ghen tuông với chồng cũ của chị H là ông LTH.

Ngày 28-5-2025, tại khu vực rẫy thuộc tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Nghĩa đã dùng kéo đâm ông H hai nhát vào sườn trái gây thương tích nặng.

Ông H được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết.

Sau khi đâm ông H, Nghĩa rời khỏi hiện trường và bị bắt.