Dùng ô tô chở xăng lên biên giới rồi lấy xe máy chở qua Lào 12/04/2026 14:04

(PLO)- Một người đàn ông dùng ô tô để chở xăng lên khu vực biên giới với mục đích đưa qua Lào trái phép.

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển xăng, dầu trái phép tại khu vực biên giới.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 11-4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện một xe ô tô tải van có biển kiểm soát 74D-00.7XX do tài xế Nguyễn Thanh Lương (56 tuổi, xã Lao Bảo) đang vận chuyển nhiều can nhựa loại 30 lít; chứa chất lỏng là xăng đi từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới thuộc xã Lao Bảo.

Phòng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lao Bảo, Công an xã Lao Bảo đón chặn khi phương tiện này di chuyển vào một kho hàng tại thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 50 can, loại 30 lít có chứa chất lỏng. Tổng số hàng trên là 1.500 lít là xăng.

Tài xế thừa nhận vận chuyển xăng được mua từ một cây xăng tại xã Khe Sanh rồi đưa đến khu vực sát biên giới thuộc xã Lao Bảo để chia nhỏ, vận chuyển qua Lào bằng xe máy.

Trước đó, lúc 9 giờ 50 phút ngày 11-4, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, BKS Lào số 8879; xe này kéo theo sơ mi rơ moóc BKS Lào số 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (35 tuổi, phường Đông Hà) làm thủ tục thông quan.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện bên dưới rơ moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi chứa khoảng 400 lít chất lỏng là dầu diesel được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam qua Lào.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.