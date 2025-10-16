EVNHCMC hoàn thành cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM 16/10/2025 14:55

Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra trong 3 ngày (từ 13 đến 15-10-2025) tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ngoài địa điểm chính tại Học viện cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc đại hội được truyền tới bốn điểm cầu: Đảng ủy phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, nhằm ghi nhận ý kiến của nhân dân tại các cơ sở đảng. EVNHCMC đã cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các sự kiện có liên quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trước đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM được EVNHCMC giao làm tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện trong thời gian Đại hội. Đơn vị này đã điều phối công suất hợp lý để không gây quá tải tại các khu vực trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện Cao thế và các Công ty Điện lực khu vực để đảm bảo cấp điện ưu tiên.

Công ty Điện lực Gia Định đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Đại hội, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, Điện lực Gia Định cũng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm, cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng Đại hội.

Ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC trực tiếp kiểm tra các phương án cấp điện và chỉ đạo tại hiện trường.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Điện lực Gia Định cho biết, đơn vị này đã rà soát, chỉnh trang hệ thống lưới điện, thiết bị điện tại khu vực diễn ra sự kiện chào mừng Đại hội, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư và nhiên liệu, máy phát dự phòng sẵn sàng hoạt động, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

“Công ty Điện lực Gia Định đã cử lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật trực tăng cường 24/24. Các nhóm trực thường xuyên bám sát hiện trường, sẵn sàng xử lý sự cố kịp thời trong mọi điều kiện, kể cả thời tiết bất lợi. Những ca trực xuyên đêm của người thợ điện Gia Định không chỉ là hình ảnh tiêu biểu mà còn là minh chứng cho tinh thần tận tụy và niềm tự hào nghề nghiệp của tập thể những người “giữ ánh sáng niềm tin” cho thành phố”, ông Tâm nói.

Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM cũng đã rà soát, kiểm tra tình trạng vận hành của các trạm điện thuộc đơn vị quản lý đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.