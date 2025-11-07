EVNNPC kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ điện lực để nâng tầm phục vụ khách hàng 07/11/2025 10:09

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị trực thuộc không chỉ khẳng định vị thế của mình trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái dịch vụ điện lực toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Những năm qua, EVNNPC luôn xem đa dạng hóa dịch vụ điện lực không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là đòn bẩy để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Theo đó, các đơn vị thuộc EVNNPC đang đẩy mạnh triển khai nhiều loại hình dịch vụ điện lực có chất lượng cao đối với các dự án, công trình điện thuộc tài sản khách hàng quản lý, gồm: Thí nghiệm điện, nghiệm thu công trình điện đến 110kV; Thi công làm đầu cáp, hộp nối cáp công trình điện đến 35kV; Sửa chữa lắp đặt dây sau công tơ; Quản lý vận hành công trình điện đến 110kV; Tư vấn thiết kế công trình điện đến cấp điện áp 35kV; Cho thuê cột điện; thi công đấu nối hotline công trình điện cấp điện áp 22kV…

Sự đa dạng trong các loại hình dịch vụ này cho thấy các đơn vị thuộc EVNNPC đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những giải pháp toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, từ những công việc đơn giản như lắp đặt, sửa chữa điện trong gia đình đến những dịch vụ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao như tư vấn, thiết kế, quản lý vận hành các công trình điện lớn.