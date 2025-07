Gần 200 chuyên gia quốc tế bàn giải pháp phát triển kinh tế bền vững 16/07/2025 14:14

Sáng 16-7, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã diễn ra Khai mạc Hội thảo Quản trị Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26 (APMC 2025).

Với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững”, hội thảo thu hút hơn 100 bài nghiên cứu được trình bày trong 3 ngày từ 16-7 đến 18-7.

Hội thảo quy tụ các học giả, nhà nghiên cứu cùng chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có gần 200 người tham dự đến từ Bỉ, Nhật, Hàn, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Phipplines,.... .

Hội thảo APMC 2025 quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế. Ảnh: BTC

Trong phiên khai mạc và 10 phiên thảo luận, các chuyên gia tham dự sẽ cùng chia sẻ tri thức liên ngành, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy các thảo luận chuyên sâu về chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Đồng thời, đây là dịp để kết nối tri thức và lan tỏa các giải pháp khoa học nhằm ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết hội thảo APMC 2025 thuộc khuôn khổ hợp tác giữa UEL và Trường Quản trị, ĐH Quốc gia Thành Công (College of Management, National Cheng Kung University), một trong những ĐH hàng đầu tại Đài Loan.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị trong việc tổ chức hội thảo quốc tế nhằm cùng nhau tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, phát triển các chiến lược quản lý thông minh, hướng tới một nền kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số.

TS Trần Thanh Long phát biểu tại lễ khai mạc

Theo TS Long, hội thảo có những báo cáo nghiên cứu sâu sắc về các xu hướng mới trong áp dụng công nghệ số để cải tiến quy trình quản lý, tối ưu hóa hiệu quả công việc và đạt được sự phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu đầy biến động.

“Chủ đề này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay” – TS Long nhấn mạnh.

Đặc biệt, ngay trong phiên khai mạc, GS. Yves Wautelet đến từ ĐH KU Leuven, Bỉ, đã trình bày tham luận “From Vision to Action: Design Thinking for Circular Systems in the Twin Transition” (Hiện thực hóa tầm nhìn: Tư duy thiết kế cho hệ thống tuần hoàn trong tiến trình chuyển đổi kép). Ông nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc thúc đẩy sự vượt trội trong kinh doanh và quản lý dựa trên trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyển đổi số.

GS Yves Wautelet chia sẻ về vấn đề chuyển đổi kép cho phát triển kinh tế bền vững

Theo GS Yves Wautelet, chuyển đổi kép (chuyển đổi số và phát triển bền vững) đòi hỏi các hệ thống phải có khả năng mở, linh hoạt và dễ thích nghi. Điều này có nghĩa các hệ thống cần được thiết kế để có thể mở rộng, thay đổi theo nhu cầu mới, phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau của xã hội và môi trường.

Sự tương tác giữa công nghệ và nhu cầu của xã hội cần được thể hiện một cách rõ ràng trong thiết kế và vận hành hệ thống. Không chỉ đơn thuần áp dụng công nghệ, mà cần xác định rõ công nghệ đó đang phục vụ lợi ích gì cho cộng đồng, cho phát triển bền vững, và điều chỉnh công nghệ để phù hợp với mục tiêu xã hội.

Các đại biểu nêu ý kiến, trao đổi tại hội thảo. Ảnh: BTC

Bên cạnh trao đổi học thuật, các bài viết xuất sắc tại APMC 2025 sẽ được lựa chọn để công bố trong chuyên san đặc biệt của Asia Pacific Management Review (APMR) – một tạp chí khoa học uy tín được xếp hạng trong hệ thống ESCI, đồng thời thuộc nhóm Q1 theo phân loại của Scopus trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh.