Giả danh cán bộ thanh tra để lừa đảo tiền tỉ 14/11/2025 17:26

(PLO)- Bị cáo Phạm Thái Mai Hương đã đưa ra thông tin gian dối mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều cán bộ... để lừa đảo tiền của các bị hại.

Ngày 14-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Mai Hương 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2018, nhóm 7 nhà đầu tư đã chuyển tiền cho ông Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án do ông Nhựt làm chủ đầu tư ở Australia. Sau đó, ông Nhựt không giao nhà và cũng không hoàn trả tiền.

Đến tháng 8-2023, khi biết ông Nhựt về Việt Nam, các nhà đầu tư đã họp bàn và thống nhất tìm cách tố cáo ông Nhựt.

Thông qua Phùng Thị Huân, nhóm nhà đầu tư gặp gỡ Phạm Thái Mai Hương tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương tại phiên tòa. Ảnh: SM

Tại đây, Hương giới thiệu mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều cán bộ công an và có thể buộc ông Nhựt trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Hương yêu cầu mỗi người đưa cho Hương 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỉ đồng để đưa "chi phí trả trước cho anh em làm việc vất vả".

Sau khi nghe Hương nói, tất cả đều đồng ý và chuyển khoản vào tài khoản của Huân để Huân chuyển cho Hương. Tổng cộng, các bị hại đã chuyển hơn 13,8 tỉ đồng vào tài khoản của Huân để người này chuyển cho Hương.

Đến tháng 10-2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền từ Nhựt nên các nhà đầu tư gọi điện hỏi thì Hương tiếp tục yêu cầu các nhà đầu tư đưa thêm tiền để đăng báo nhưng mọi người không đồng ý và yêu cầu Hương trả lại tiền. Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho một cán bộ nên không thể lấy lại được.

Đến tháng 11-2023, do nghi ngờ bị lừa đảo nên các nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Tại CQĐT, Hương khai có nhận 13,8 tỉ đồng của các bị hại để lo giúp mọi người lấy lại tiền từ Nhựt. Hương không thừa nhận việc đưa ra thông tin mình đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ. Sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số cán bộ để nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho các cán bộ này. Do đó, có cơ sở quy kết Hương đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại đưa tiền và chiếm đoạt.

Đối với Phùng Thị Huân, quá trình điều tra xác định Huân chỉ là người giới thiệu Hương cho các bị hại để tư vấn giải quyết vụ việc tố cáo ông Nhựt; không biết việc Hương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bị hại... Huân không hưởng lợi gì trong vụ án nên CQĐT không xem xét xử lý là có căn cứ.