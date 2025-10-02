Gia đình thông tin về tình hình sức khoẻ của NSND Trần Hiếu 02/10/2025 16:22

(PLO)- NSND Trần Hiếu vừa trải qua hơn 20 ngày nằm viện vì ung thư di căn gây nhiễm trùng và suy thận. Hiện sức khỏe của ông đã tạm ổn định.

Ngày 2-10, đại diện gia đình NSND Trần Hiếu cho biết ông vừa trải qua hơn 20 ngày nằm viện vì ung thư di căn gây nhiễm trùng và suy thận.

Hiện sức khỏe của ông đã tạm ổn định, có thể ăn được cơm nhão (cơm nát). Dù đã vượt qua cơn nguy kịch, nghệ sĩ vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt là vấn đề răng hàm bị xô lệch cần chỉnh lại.

NSND Trần Hiếu. Ảnh: Nhạc sĩ Kiên Ninh

Trước đó, khoảng giữa tháng 9-2025, ông phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do biến chứng từ ung thư di căn xương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận.

NSND Trần Hiếu (tên đầy đủ là Trần Trung Hiếu) sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1959. Năm 1981, ông là nghiên cứu sinh tại Bulgaria. Ông giữ chức vụ giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP.HCM từ 1959-2014.

Tên tuổi của nghệ sĩ Trần Hiếu gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính... Ông được trao danh hiệu NSND vào năm 1981. Ông là anh trai nhạc sĩ Trần Tiến và cha của ca sĩ Trần Thu Hà.