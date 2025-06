Gia Lai cho liên kết để gỡ vướng cho bệnh viện tư 'đắp chiếu' nhiều năm 24/06/2025 18:00

Ngày 24-6, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào mục đích liên danh liên kết với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Việc liên kết này nhằm gỡ vướng cho dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai do Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai làm chủ đầu tư. Bệnh viện này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị nhiều năm nay nhưng chưa thể hoạt động do vướng một số vấn đề về pháp lý.

Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai ngày 24-6. Ảnh: LK.

Theo nghị quyết trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được sử dụng tài sản vào mục đích liên danh, liên kết với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Tài sản được sử dụng vào mục đích liên danh, liên kết là quyền sử dụng đất của thửa đất 5.220 m2 được UBND tỉnh Gia Lai giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai quản lý sử dụng.

Ngoài ra, tài sản liên kết còn là giá trị thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cơ sở hạ tầng dùng chung. Thời hạn thực liên liên danh, liên kết là 30 năm kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

Theo đề án trên, Bệnh viện Bình An Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 357 tỉ đồng, trong đó giá trị đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khoảng 107 tỉ đồng, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai 250 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc phê duyệt chủ trương đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào mục đích liên danh, liên kết với Công ty TNHH Bình An Gia Lai nhằm chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn lực đã đầu tư, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.