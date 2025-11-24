Giá rau củ tại TP.HCM hạ nhiệt nhưng vẫn neo mức cao 24/11/2025 16:06

(PLO)- Giá rau củ về chợ TP.HCM đã hạ nhiệt so với tuần trước, song vẫn neo mức cao.

Sáng 24-11, ghi nhận tại một số chợ dân sinh và chợ đầu mối ở TP.HCM cho thấy các loại rau xanh về chợ đã đa dạng hơn, giá giảm dần so với tuần trước. Tuy nhiên, mức giá vẫn neo ở ngưỡng khá cao so với ngày thường.

Giá rau củ giảm nhiệt nhưng vẫn cao

Chị Nghiêm Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây, TP.HCM, cho biết so với vài ngày trước, giá rau củ đã giảm nhiệt. Đơn cử, giá rau muống từ 40.000 – 45.000 đồng/kg giảm còn 30.000 - 35.000 đồng/kg; hành lá từ 100.000 đồng/kg (ngày 20-11) nay về mức 80.000 đồng/kg; thì là từ 140.000 đồng/kg còn 100.000 đồng/kg.

"Tuy nhiên, theo tôi giá hầu hết vẫn neo mức cao", chị Huyền nói.

Ghi nhận tại một điểm bán rau củ lớn ở chợ Phạm Văn Bạch (TP.HCM), nơi vốn có giá rẻ hơn 1.000 – 2.000 đồng/kg so với các điểm khác, giá rau củ vẫn khiến người tiêu dùng "chóng mặt".

Cụ thể, giá xà lách niêm yết từ 70.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại; cà chua 55.000 đồng/kg; rau cải 45.000 đồng/kg; đậu bắp 55.000 đồng/kg; bầu, bí các loại 30.000 đồng/kg; ớt đỏ 90.000 đồng/kg...

Xà lách đạt mức 100.000 đồng/kg. Ảnh: THU HÀ

"Hàng hóa chủ yếu lấy từ Lâm Đồng. Do ảnh hưởng mưa bão, đường sá bị sạt lở nên vận chuyển gặp khó khăn. Chưa kể mưa lũ khiến các vườn rau bị thiệt hại, lượng hàng ít dẫn tới giá cao. Dù chúng tôi phải lấy rau từ Tây Nguyên, miền Tây để bù đắp song giá bán vẫn chưa thể giảm nhiệt như ngày thường", một người bán cho biết.

Để duy trì lượng khách và tránh tình trạng ế hàng, điểm bán này đang khuyến mãi rau thơm các loại khi người tiêu dùng mua bất kỳ loại rau củ nào.

Giá rau củ về chợ giảm nhiệt, song vẫn neo ở mức cao. Ảnh: THU HÀ

Trao đổi với PLO sáng 24-11, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết sản lượng rau về chợ đã nhiều hơn tuần trước, chủng loại phong phú hơn nhờ tiểu thương linh động nguồn hàng. Tính tới ngày 23-11, tổng sản lượng rau, củ quả về chợ đạt hơn 2.380 tấn, trong đó rau củ chiếm hơn 1.600 tấn.

Giá một số loại rau củ đã giảm nhiệt so với ngày cuối tuần vì sức mua yếu trong khi lượng hàng về ổn định hơn. Đơn cử, bầu (20.000 đồng/kg), cải ngọt, cải thảo (25.000 đồng/kg), khổ qua (32.000 đồng/kg), đậu cove (48.000 đồng/kg), ngò rí Gò Công (35.000 đồng/kg), hành tây Đà Lạt (35.000 đồng/kg)... mỗi loại giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Trong đó, xà lách búp Đà Lạt giảm mạnh nhất, từ 80.000 đồng (ngày 22-11) còn 70.000 đồng/kg (ngày 23-11).

Một số loại khác như bí đao, bí xanh, bông cải, cà chua, hành, tỏi, cà rốt... giá không đổi so với ngày 21 và 22-11 nhưng vẫn neo mức cao so với tháng trước.

"Cá biệt, do nguồn cung giảm mạnh, hành đỏ Vĩnh Châu đã tăng 25.000 đồng/kg chỉ trong một ngày, từ mức 55.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg", đại diện chợ thông tin.

Cũng theo vị này, nếu so với giữa tháng, hầu hết các loại rau củ đã giảm khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 23-11, mưa lũ đã làm hơn 82.000 ha lúa, hoa màu và hơn 117.000 ha cây trồng lâu năm bị hư hại. Số lượng gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi lên tới hơn 3,3 triệu con.

Người bán, doanh nghiệp nỗ lực bình ổn giá

Trước đà rau củ tăng giá do thời tiết, nhiều thương nhân cho biết đang chủ động tìm kiếm nguồn hàng bù đắp tình trạng cầu vượt cung, kỳ vọng giảm được cơn sốc giá.

Tiểu thương, doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nguồn cung để hạn chế đà tăng của giá rau củ. Ảnh: THU HÀ

Ông Thiện, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch (TP.HCM), cho biết hơn ba tuần nay ông đã chủ động tăng nhập rau quả từ các vườn khu vực TP.HCM và lân cận như Tây Ninh, thay vì chỉ tập trung nhập hàng tại Lâm Đồng.

"Chúng tôi cũng lo ngại sức mua giảm, rau ế sẽ hư hỏng nên chủ động tính toán. Nếu tăng giá rau này thì phải giảm rau kia để giá bán tới người tiêu dùng không tăng sốc", ông Thiện nói.

Về phía nhà vườn, ông Đoàn Thanh Dũng, thành viên HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận (Đồng Tháp), thừa nhận mưa kéo dài ảnh hưởng nhiều tới rau ăn lá và rau thơm, khiến sản lượng giảm sút. Giá rau cải các loại đã tăng hơn 10.000 đồng/kg. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ tại khu vực miền Nam tăng khiến cung không đủ cầu.

Tuy nhiên, gần đây nắng lên, rau ít bị dập và hư hại, ông Dũng kỳ vọng sản lượng thu hoạch sẽ ổn định hơn.

Đại diện siêu thị Bách Hóa Xanh cũng cho hay, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động về giá, duy trì nguồn hàng và giá bình ổn. Hệ thống này chủ động làm việc với nhà cung cấp, mở rộng thu mua từ nhiều vùng trồng để bảo đảm chất lượng và sản lượng. Đồng thời, đơn vị bổ sung nhiều mặt hàng rau củ có thời gian bảo quản dài ngày, giúp khách hàng có lựa chọn thay thế cho nhóm rau lá trong thời điểm thời tiết bất lợi.