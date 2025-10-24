Giảm 27 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý 24/10/2025 15:27

(PLO)- Cơ quan hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh có 82 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, gồm 51 vị trí lãnh đạo, quản lý thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 26 vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và 5 vị trí chức danh trợ lý, thư ký.

Bộ Nội vụ vừa có Công văn 9478/BNV-CCVC gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết thời gian Bộ đã phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát hệ thống danh mục vị trí việc làm công chức quy định tại các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để xác định danh mục vị trí việc làm công chức dự kiến thực hiện.

Giảm 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành

Kết quả rà soát cho thấy tổng số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí. Trong số này có 124 vị trí lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Trong tổng số 109 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này không còn sử dụng các vị trí việc làm ở tổng cục, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra bộ, cục thuộc bộ, thanh tra sở; các vị trí của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và các vị trí của cấp huyện.

Cũng theo Bộ Nội vụ, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (thay thế Nghị định 123/2016). Theo đó, danh mục vị trí lãnh đạo, quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Như vậy, tổng số vị trí công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí.

Cán bộ ở TP.HCM đang rà soát các thủ tục hành chính để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành có 633 vị trí, trong đó cấp Trung ương sử dụng 633/633 vị trí, cấp tỉnh sử dụng 327/633 vị trí.

Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành cho địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm, phạm vi, đối tượng phục vụ, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, các địa phương sẽ chủ động sử dụng các vị trí việc làm trong tổng số 327 theo thẩm quyền quy định.

Đồng thời, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không sử dụng 127 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành được quy định sử dụng ở cấp huyện tại các Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Như vậy, tổng số vị trí nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.

Còn vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung có 60 vị trí. Trong đó, cấp trung ương sử dụng 60/60 vị trí, cấp tỉnh sử dụng 47/60 vị trí. Căn cứ các quy định cũng như theo đề nghị của một số bộ, ngành, Bộ Nội vụ đã bổ sung vị trí dùng chung trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành (3 vị trí) và kiểm toán nội bộ (2 vị trí).

Đồng thời, rà soát bổ sung vị trí về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn phòng; quy định vị trí về tổ chức cán bộ thay cho việc sử dụng chung với vị trí nghiệp vụ chuyên môn ngành nội vụ. Như vậy, tổng số vị trí tăng thêm 13 vị trí.

Trong khi đó, vị trí hỗ trợ, phục vụ có 22 vị trí. Các vị trí này được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2024/TT-BNV), tiếp tục được sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ.

Tăng thêm 4 vị trí việc làm với công chức xã

Liên quan đến vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ chia thành ba nhóm, gồm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Đáng chú ý, với nhóm lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ dự kiến tám vị trí, gồm chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Với nhóm công chức chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Nội vụ dự kiến 32 vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới.

Trong thời gian triển khai thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các địa phương nội dung liên quan đến bố trí công chức ở cấp xã mới tại vị trí việc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có Công văn 7415 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí.

39 vị trí này bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ định hướng bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Căn cứ quy định của pháp luật liên quan để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng tại Công văn nêu trên, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung bốn vị trí việc làm.

Thứ nhất, vị trí việc làm giúp việc HĐND, bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Thứ hai, kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Thứ ba, vị trí việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thứ tư, vị trí việc làm kiểm tra chuyên ngành (theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 217/2025).

Bộ Nội vụ cho hay việc bố trí, sắp xếp các vị trí việc làm nêu trên do UBND xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Như vậy, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ). Con số này tăng 4 vị trí so với định hướng tại Công văn 7415.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của phòng chuyên môn ở cấp xã theo quy định, UBND xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.