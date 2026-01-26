Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM: Không để người thiếu năng lực sư phạm đứng lớp 26/01/2026 18:42

Chiều 26-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 bậc giáo dục phổ thông.

Tại đây, vấn đề thực hiện chương trình nhà trường được các lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh vì thời gian qua nội dung này gây bức xúc trong dư luận.

Không ép buộc học sinh tham gia

Một giờ học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NQ

Bà Lâm Hồng lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc xây dựng chương trình nhà trường được thực hiện căn cứ các văn bản hướng dẫn, trong đó có Công văn 1619 và 1888 của Sở GD&ĐT. Theo đó, chương trình hai buổi/ngày gồm phần chương trình chính khóa theo Thông tư 32 và phần thời lượng còn lại được xây dựng thành các hoạt động giáo dục bổ trợ trong khuôn khổ chương trình nhà trường, không gọi là “liên kết”.

"Các hoạt động này được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, phù hợp năng lực, sở thích của học sinh. Cuối năm học, các trường lấy ý kiến phụ huynh và học sinh để xây dựng chương trình năm sau; đầu năm học lấy ý kiến đối với các lớp đầu cấp để tổ chức phù hợp, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia" - bà Thuý chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều trường đã tổ chức tốt các hoạt động này với nhiều câu lạc bộ, môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên trường đảm nhiệm hoặc có sự tham gia của phụ huynh, nghệ nhân, nghệ sĩ; có hoạt động thu phí và không thu phí theo đúng hướng dẫn.

Đối với việc phối hợp với các đơn vị bên ngoài, hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý theo Nghị định 24/2024. Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn đơn vị chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng đã được ký hợp đồng, vì vậy các trường rà soát chặt chẽ vấn đề này.

Việc triển khai Chương trình nhà trường cần được thực hiện công khai, minh bạch trong nội bộ nhà trường; các nội dung liên quan cần được đưa vào quy chế, được thông tin rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ, hạn chế phát sinh phản ánh, khiếu nại.

Hiệu trưởng phải nắm chắc đối tác liên kết

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NQ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, về chương trình nhà trường, cần khẳng định không tồn tại “chương trình liên kết” theo nghĩa chương trình giáo dục riêng biệt. Việc liên kết chỉ là một hình thức, một giải pháp tổ chức thực hiện chương trình nhà trường theo Nghị định 24/2024 trong đó hiệu trưởng được quyền lựa chọn đối tác phù hợp.

"Hiệu trưởng phải nắm chắc đối tác liên kết, đảm bảo đội ngũ tham gia giảng dạy có đủ năng lực sư phạm và chuyên môn; không thể để người không có năng lực sư phạm tham gia giảng dạy trong nhà trường" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, chủ trương xã hội hóa giáo dục là đúng đắn, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và phụ huynh. Nhà nước đảm bảo giáo dục phổ thông cơ bản cho mọi đối tượng; các nhu cầu học sâu, học nâng cao là quyền lựa chọn thêm. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của TP.HCM, nếu giáo dục không vượt trội về ngoại ngữ và tin học thì là điều rất đáng suy nghĩ.

Về công tác quản lý đội ngũ, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng cần chủ động lắng nghe, giải thích, giải quyết kịp thời các thắc mắc của giáo viên liên quan đến xếp hạng chức danh nghề nghiệp, nâng lương, bổ nhiệm… Việc thiếu đối thoại công khai, minh bạch sẽ dẫn đến đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Về công tác tuyển sinh, quan điểm chung của Sở GD&ĐT đảm bảo học sinh được học tại cơ sở giáo dục gần nơi cư trú nhất. Ở bậc tiểu học và THCS, phải đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường công lập. Riêng bậc trung học phổ thông, hiện nay vẫn phải tổ chức thi tuyển do chưa đủ trường lớp để thực hiện xét tuyển. Đây là lộ trình chung, khi đủ điều kiện sẽ từng bước điều chỉnh.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, bên cạnh nguồn đầu tư công của Nhà nước, nhà trường cần chủ động phối hợp, huy động sự đồng hành của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

"Hiệu trưởng cần trực tiếp kiểm tra điều kiện vệ sinh học đường; nếu phụ huynh còn phản ánh nhà vệ sinh chưa đảm bảo thì hiệu trưởng phải xem lại trách nhiệm của mình"- ông Hiếu nhấn mạnh.