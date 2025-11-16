Giấy phép khai thác đá ốp lát nhưng doanh nghiệp lén làm đá chẻ 16/11/2025 17:20

Ngày 16-11, UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai dừng việc khai thác đá chẻ và tuyệt đối không được vận chuyển đá chẻ ra khỏi khu vực mỏ để chờ ý kiến từ cơ quan chức năng.

Theo đó, UBND xã Ia Phí đã báo cáo vụ việc lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công an xã Ia Phí.

Đây là lần thứ hai, chính quyền địa phương này có yêu cầu Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai (Công ty Quốc Duy) dừng việc khai thác đá chẻ tại mỏ đá thôn 7, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ khai thác đá ngoài giấy phép xảy ra tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NS

Theo UBND xã Ia Phí, công ty này được cấp phép khai thác đá granit ốp lát theo giấy phép khai thác khoáng sản số 763/GP-UBND ngày 18-11-2015 của UBND tỉnh Gia Lai với thời hạn 24 năm kể từ ngày 18-11-2015.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của xã phát hiện khu vực mỏ đá của Công ty Quốc Duy diễn ra hoạt động khai thác đá chẻ. Việc này là không đúng theo nội dung được cấp phép là khai thác đá granit ốp lát theo giấy phép.

Cụ thể, quá trình kiểm tra, phát hiện tại mỏ đá của Công ty Quốc Duy có một máy múc, một máy xúc ở khu vực khai thác, tại thời điểm kiểm tra không hoạt động. Kiểm tra, ghi nhận có khoảng 5.000 viên đá chẻ thành phẩm tại hiện trường.

5.000 viên đá chẻ bị khai thác không phép.

Theo biên bản kiểm tra ngày 3-11, ông Trương Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Duy, thừa nhận: Vào đầu mùa mưa năm nay, công ty có khai thác một số đá chẻ để phục vụ cải tạo nội bộ, các hoạt động khai thác trong khu vực mỏ, không có mục đích kinh doanh.

Qua đó, UBND xã Ia Phí yêu cầu Công ty Quốc Duy dừng việc khai thác đá chẻ tại khu vực mỏ; tuyệt đối không được vận chuyển đá chẻ ra khỏi khu vực mỏ, chờ ý kiến từ cơ quan chức năng.