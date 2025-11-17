Hạ nghị sĩ Greene - đồng minh lâu năm vừa ‘quay xe’ với ông Trump - là ai? 17/11/2025 11:44

(PLO)- Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene - người mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “kẻ phản bội” và “nỗi ô nhục” của đảng Cộng hòa - là ai?

Ngày 16-11, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene nói rằng bà sẽ ngừng sử dụng những ngôn từ “độc hại”, đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể trong phong cách chính trị của nhà lập pháp này, theo đài CNN.

Cam kết này được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump xảy ra rạn nứt. Từ một người ủng hộ mạnh mẽ chương trình “Nước Mỹ Trước Tiên” trong phong trào Make America Great Again (tạm dịch: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA) của ông Trump, bà Greene ngày càng bày tỏ sự bất đồng, cáo buộc chính quyền Mỹ đặt chính sách đối ngoại lên trên những vấn đề nội địa cấp bách, như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Sự rạn nứt leo thang đỉnh điểm sau khi bà Greene ủng hộ nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm công bố hồ sơ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - người được cho là từng có mối quan hệ với ông Trump.

Bà Greene gần đây cũng đã tách mình khỏi đảng Cộng hòa trên phạm vi rộng hơn, chỉ trích đảng này ở nhiều khía cạnh, bao gồm cách đảng xử lý việc chính phủ đóng cửa.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của đài CNN ngày 16-11, bà Greene nói bà lo ngại rằng những lời lẽ ông Trump hướng về bà có thể kích động bạo lực nhằm vào bà.

“Điều tổn thương nhất mà ông Trump nói là ông ấy gọi tôi là kẻ phản bội. Điều đó cực kỳ sai trái và đó là kiểu lời lẽ có thể khiến người ta cực đoan hóa chống lại tôi và đe dọa tính mạng tôi” - bà nói thêm.

Ông Donald Trump và bà Marjorie Taylor Greene trong một chiến dịch tranh cử năm 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bà Greene là ai?

Theo đài NBC News, bà Greene sinh tại TP Milledgeville (bang Georgia) năm 1974. Bà tốt nghiệp ĐH Georgia năm 1996 với bằng cử nhân quản trị kinh doanh.

Sau đó, bà bắt đầu làm việc tại công ty gia đình Taylor Commercial, một công ty xây dựng và cải tạo. Vào năm 2002, bà cùng người chồng khi đó là ông Perry Greene tiếp quản công ty. Năm 2012, bà bước vào lĩnh vực thể hình, mở một phòng tập CrossFit nhưng sau đó đã bán đi.

Bà Greeme là thành viên Hạ viện Mỹ từ tháng 1-2021. Bà là người ủng hộ ông Trump kiên định và cũng đứng về phía tổng thống trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào tháng 1-2021.

Bà Greene nói rằng “ngày 6-1-2021 chỉ là một cuộc bạo loạn” và bảo vệ sự kiện này như một phong trào nhằm “lật đổ những kẻ độc tài”. Nhưng sau làn sóng chỉ trích, bà nói rằng bà chỉ đang đùa.

Bà là người ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự bảo thủ tại Mỹ, tự nhận là người chống phá thai, ủng hộ quyền sở hữu súng và chống nhập cư. Bà cũng ủng hộ việc xây tường dọc biên giới để ngăn người nhập cư không giấy tờ vào Mỹ.

Mâu thuẫn với ông Trump

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump nhiều lần có cam kết ưu tiên quyền lợi của công dân Mỹ với lời hứa tạo thêm việc làm và hạ chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo bà Greene, tổng thống đã không dành thời gian giải quyết các vấn đề nội địa. Bà chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Israel và trở thành một trong những nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên gọi cuộc chiến của Israel ở Gaza là hành động diệt chủng.

Bà công khai phản đối Tổng thống Trump về việc can thiệp quân sự vào Iran nhằm hỗ trợ Israel.

Bà Greene cũng phản đối việc chính quyền Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Vào tháng 7, sau khi ông Trump phê duyệt hỗ trợ quân sự thêm cho Kiev, bà Greene viết trên X: “Cử tri MAGA đã bỏ phiếu để Mỹ không tham gia thêm vào các cuộc chiến nước ngoài.”

Tháng 8, bà cũng bày tỏ bất đồng với việc chính quyền ông Trump cấp 20 tỉ USD hỗ trợ kinh tế cho Argentina, cáo buộc chính phủ phớt lờ chương trình “Nước Mỹ Trước Tiên”.

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News vào tháng này, bà nói: “Chúng tôi không bầu tổng thống để ông ấy đi vòng quanh thế giới và chấm dứt các cuộc chiến nước ngoài. Chúng tôi bầu tổng thống để ngừng gửi tiền thuế và vũ khí cho các cuộc chiến nước ngoài”.

Đáp lại, ông Trump ngày 14-11 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ rút lại sự ủng hộ đối với bà Greene.

“Bà ấy nói với nhiều người rằng bà ấy khó chịu vì tôi không gọi lại cho bà ấy nữa. Tôi không thể nhận cuộc gọi từ một kẻ điên rồ hay la hét mỗi ngày” - ông Trump viết.

Ông Trump cũng nói bà Greene không nên ra tranh cử thống đốc hoặc thượng nghị sĩ Georgia, đồng thời cho rằng bà có quan điểm “cực tả”.

Nói với đài Fox News tuần trước, Tổng thống Trump bảo vệ chiến lược MAGA của ông và nói rằng “ông hiểu MAGA cần gì hơn bất kỳ ai”.

Liên quan “hồ sơ Epstein”, tổng thống Mỹ nói đây là “một trò lừa bịp” của phe Dân chủ và rằng “một nghị sĩ Cộng hòa rất tệ sẽ rơi vào cái bẫy đó”.

Những tranh cãi khác

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo truyền thông Mỹ, bà Greene là một nhân vật gây tranh cãi, nổi tiếng với phong cách đối đầu với các chính trị gia cũng như nhà báo.

Bà đã nói một nhà báo “cút đi” trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái.

Sau khi Ngoại trưởng Anh lúc đó là ông David Cameron kêu gọi Mỹ ủng hộ Ukraine, bà Greene đã chỉ trích gay gắt ông Cameron.

Một trong những quan điểm gây chú ý của bà là cho rằng vụ tấn công ngày 11-9-2001 là một vụ việc nội bộ và không có bằng chứng về việc máy bay rơi.

“Một số người nói một quả tên lửa đã đánh trúng Lầu Năm Góc. Tôi bây giờ biết điều đó không đúng. Vấn đề là chính phủ chúng ta nói dối quá nhiều để bảo vệ nhà nước ngầm, nên đôi khi rất khó phân biệt thật giả” - bà Greene viết trên X năm 2020.

Năm 2021, bà đăng một chuỗi bài chống Hồi giáo trên X khiến nhiều hạ nghị sĩ chỉ trích. “Không vô lý khi lo sợ khủng bố Hồi giáo hay một tôn giáo mà mục tiêu là thống trị thế giới và giết người ngoại đạo” - bà viết.

Cũng trong năm 2021, bà bị tước quyền tham gia các ủy ban Hạ viện vì các phát ngôn kích động trước đó và sự ủng hộ rõ ràng đối với bạo lực chống lại phe Dân chủ.

Bà Greene cũng bị các nghị sĩ Hạ viện chỉ trích vì quan điểm phân biệt chủng tộc với người da màu.

Bà cũng từng bị cáo buộc bày tỏ quan điểm chống Do Thái. Theo báo cáo truyền thông Mỹ, năm 2018, bà từng viết trên Facebook rằng các vụ cháy rừng ở California có thể do một nhóm quốc tế liên quan người Do Thái gây ra. Bà đã xóa bài đăng đó sau đó.

Năm 2021, trong đại dịch COVID-19, bà so sánh các biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang với ngôi sao vàng mà người Do Thái bị buộc phải mang trong thời kỳ Đức Quốc xã.

Lúc đó, Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy lên án quan điểm của bà.