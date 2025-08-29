Hà Nội chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực 29/08/2025 17:05

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực và giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực hoặc bổ sung giấy tờ không cần thiết, trong khi thông tin đã được tích hợp đầy đủ trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Việc này gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và làm lãng phí xã hội.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn và các tổ chức, doanh nghiệp… khi tiếp nhận hồ sơ phải tuân thủ đúng quy định:

Trường hợp pháp luật yêu cầu nộp bản sao thì chỉ được đối chiếu bản chính, không yêu cầu bản sao có chứng thực.

Không yêu cầu thêm giấy tờ nếu thông tin đã có trên căn cước điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực tránh gây tốn kém cho người dân. Ảnh: Trọng Phú

Công an TP Hà Nội có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng về việc sử dụng VNeID trong thủ tục hành chính, đồng thời rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư để bảo đảm “đúng – đủ – sạch – sống” trên hệ thống.

Sở, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường phải quán triệt tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, không được tùy tiện yêu cầu bản sao có chứng thực; đồng thời rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ học sinh, sinh viên, bảo đảm tuân thủ chỉ thị. Sở Tư pháp chủ trì việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực và tham mưu ủy quyền chứng thực trên địa bàn. Sở Nội vụ cùng Thanh tra TP kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lạm dụng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; UBND các xã, phường phải bảo đảm trả kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm thúc đẩy tái sử dụng trên môi trường số.

UBND TP Hà Nội kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.