Hà Nội: Một nam thanh niên la hét rồi lao mình từ tầng 39 xuống đất 06/06/2025 14:02

(PLO)- Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, mặc cho người thân khuyên can nhưng nạn nhân đã lao từ ban công căn hộ ở tầng 39 của một chung cư ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuống đất và tử vong tại chỗ.

Ngày 6-6, Công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong khi ngã từ tầng 39 một chung cư xuống đất.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh TQMC (23 tuổi, ở Thanh Hóa) đang sinh sống tại tầng 39 một khu chung cư cao cấp đã có biểu hiện không bình thường la hét, hoảng loạn và mất kiểm soát gieo mình xuống đất. Trước thời điểm anh MC tử vong, còn có em trai ruột ở cùng.

Hiện trường nam thanh niên tử vong. Ảnh CTV

Theo lời kể của người em trai, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày.

“Khi đó, anh tôi đột nhiên đập phá, la hét… Tôi cố can ngăn nhưng anh hoảng loạn, không còn kiểm soát được bản thân. Tôi nắm chặt tay anh, mong anh bình tĩnh lại, nhưng không kịp. Anh gào thét dữ dội rồi bất ngờ lao ra ban công, gieo mình xuống” – người em trai cho biết.

Cũng theo chia sẻ, nạn nhân TQMC vừa tốt nghiệp đại học, anh C cùng em trai và bốn cô gái khác thuê một căn hộ ở tầng 39 để sinh sống và làm việc. Sau khi đi làm một thời gian ngắn, C bị công ty cho nghỉ việc. Không chỉ vậy, anh C còn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm…

Hiện gia đình anh C không yêu cầu giám định pháp y. Theo dự định, gia đình sẽ đưa thi thể nam thanh niên về quê nhà mai táng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.