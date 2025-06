Chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng súng tự chế 03/06/2025 13:08

Ngày 3-6, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn TP Hạ Long vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người là vợ chồng tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 ngày 2-6, tại xã Quảng La, TP Hạ Long. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng giữa anh T.V.H (39 tuổi, là công nhân một công ty than) và chị L.T.H (31 tuổi, là công nhân một công ty may). Cả hai đều trú xã Quảng La.

Người chồng sát hại vợ rồi đi ra khỏi nhà tự tử bằng súng tự chế

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn, T.V.H dùng dao tấn công làm chị L.T.H tử vong tại phòng ngủ. Sau khi sát hại vợ, H đi ra đường liên thôn, cách nhà khoảng 40m, dùng súng tự chế tự tử và tử vong trên đường.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm ban đầu, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin, hai vợ chồng H mới cưới, chưa có con.