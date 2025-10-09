Hà Nội: Phát hiện gần 2 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc 09/10/2025 17:37

(PLO)- Cơ quan chức năng đã phát hiện gần 2 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc tại một kho hàng trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 Thành phố kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, Phường Từ Liêm (Hà Nội), phát hiện khoảng 1,7 tấn xúc xích, được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng là PTS (45 tuổi), trú tại phường Yên Hoà cho biết thu mua số hàng hoá trên mạng xã hội, sau đó phân phối chúng tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua mạng xã hội.

Số hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh CA

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số thực phẩm vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, vụ việc tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn vỉa hè. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.