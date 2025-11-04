Hải Phòng: Thanh niên ra đầu thú sau khi tụ tập đánh nhau 04/11/2025 17:45

(PLO)- Một thanh niên vừa ra đầu thú sau khi bị truy nã về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, tụ tập đánh nhau để “leo rank”.

Ngày 4-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đã phối hợp với Công an các địa phương vận động thành công Nguyễn Trọng Phú (19 tuổi, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) ra đầu thú.

Trước đó, Nguyễn Trọng Phú cùng nhóm 32 thanh thiếu niên (gọi là nhóm Hải An), tuổi từ 15 - 19, trú tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hải Phòng, quen biết nhau qua mạng xã hội (Facebook, TikTok).

Nguyễn Trọng Phú ra đầu thú sau khi bị truy nã về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Ảnh: CAHP

Do muốn tham gia các vụ tụ tập đánh nhau mà các nhóm gọi là “leo rank” (một thuật ngữ trong các game, nói về việc người chơi được thăng hạng vị trí), tối 17-5, nhóm này điều khiển mô tô, mang theo dao, kiếm, đao “cá mập”, chai thủy tinh tập trung tại khu vực đường Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm (nay là phường An Biên), Hải Phòng, gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 18-5-2025, nhóm đuổi theo một nhóm thanh niên khác đến cổng khu đô thị Vinhomes Marina, đe dọa, ném chai thủy tinh gây mất tình hình an ninh trật tự.

Sau khi gây án, Nguyễn Trọng Phú đã bỏ trốn. Ngày 22-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố và truy nã Nguyễn Trọng Phú về hành vi Gây rối trật tự công cộng.