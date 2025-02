Hàng ngàn người chen chân ở huyệt đạo thiêng Đền Nưa - Am Tiên

Theo các nhà phong thủy, Am Tiên được xem là một trong 4 huyệt đạo lớn của quốc gia, bên cạnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Yên Tử (Quảng Ninh), núi Bà Đen (Tây Ninh).

Năm 2009, khu di tích Đền Nưa - Am Tiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Đền Nưa- Am Tiên phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra ùn tắc, đồng thời cấm xe máy cá nhân đi lên núi.

Trong khi đó, đối với xe ô tô cá nhân, Ban tổ chức đã bố trí thêm 1 điểm trông giữ xe dự phòng tại khu vực tràn Khe Từ Đồng nhằm hạn chế tình trạng lấn làn gây ùn tắc giao thông.