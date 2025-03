Hàng ngàn người tại Long An tham gia Ngày chạy Olympic 2025 23/03/2025 09:06

(PLO)-Hàng ngàn người tại Long An tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025 với không khí sôi nổi, đầy sức sống.

Sáng 23-3, tại Công viên TP Tân An (Long An), UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân".

Hàng ngàn người tham gia Ngày chạy Olympic tại Công viên TP Tân An. Ảnh: HD

Chương trình biểu diễn văn nghệ khai mạc Ngày chạy Olympic. Ảnh: HD

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang, tạo nên một bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: HD

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của phong trào rèn luyện thể chất.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng trên tuyến đường Hùng Vương. Ảnh: HD

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Long An trong những năm qua không ngừng phát triển mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" đã trở thành một sự kiện thường niên có sức lan tỏa mạnh, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về việc duy trì lối sống năng động và lành mạnh.

Các Đoàn viên, thanh niên tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic. Ảnh: HD

Tại buổi lễ, hàng ngàn người đã cùng nhau chạy hưởng ứng trên các tuyến đường trung tâm TP Tân An.

Lực lượng chiến sĩ Công an tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic. Ảnh: HD

Các em học sinh hào hứng tham gia chạy trên đường hưởng ứng Ngày chạy Olympic. Ảnh: HD

Người dân từ mọi lứa tuổi đều hào hứng tham gia, thể hiện tinh thần thể thao và ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng.

Các đại biểu hào hứng tham gia cùng người dân chạy trên các tuyến đường chính ở trung tâm TP Tân An. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng kêu gọi sự tham gia bền bỉ của mỗi người trong việc duy trì luyện tập thể thao hàng ngày, không chỉ dừng lại ở sự kiện này mà còn lan tỏa thành một thói quen tích cực trong cuộc sống.