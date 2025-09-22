Hàng trăm người tìm bé 18 tháng mất liên lạc bí ẩn 22/09/2025 03:56

(PLO)- Bé 18 tháng tuổi mất liên lạc khi đang chơi trước cổng nhà, công an và hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm.

Đêm 21-9, Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang nỗ lực tìm kiếm bé Tạ Quỳnh A (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc)- bị mất liên lạc.

Bé Tạ Quỳnh A.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 21-9, cháu A chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc (tức xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ). 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu và đã tìm kiếm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Gia đình đã báo công an.

Ngay trong đêm hàng trăm người dân cùng công an đã và đang đi tìm kiếm khắp nơi. Đến gần 24 giờ đêm vẫn chưa thấy cháu A.

Trong đêm 21-9, công an và người dân đang nỗ lực tìm kiếm bé Tại Quỳnh A.

Công an xã Trung Lộc cũng đã phát thông báo tìm kiếm cháu A và mong các cơ quan, cá nhân, tổ chức đang cưu mang cháu hoặc thấy cháu ở đâu xin vui lòng liên hệ gia đình hoặc Trưởng Công an xã Trung Lộc (số điện thoại 0915.001.379).