Hành trình đầy "vết tích" của bị cáo vụ sát hại 4 người trong gia đình vợ 21/04/2026 15:29

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại gia đình vợ vừa bị tòa tuyên án tử hình có lý lịch đầy "vết tích" từ nhỏ.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, thường gọi là Hào mặt quỷ, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) án tử hình về tội giết người; chín năm tù về tội cướp tài sản; sáu năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng hợp hình phạt bị cáo Thuận phải thi hành là tử hình.

Bị cáo Thuận tại toà. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, hôm 13-9-2025, Thuận mang theo dao bầu và búa tìm đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H (ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) sát hại bốn người.

Vụ việc khiến ba nạn nhân gồm: Chị H, mẹ và em trai chị H tử vong tại chỗ; riêng cháu TTP (13 tuổi, con trai riêng chị H) bị tấn công nhưng đã leo tường rào, chạy thoát.

Tại tòa, ngoài bản cáo trạng, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk còn công bố lý lịch dày đặc những tháng ngày lầm lỗi của bị cáo Thuận.

Theo đó, ngày 7-7-2003, khi mới 14 tuổi, Thuận bị Chủ tịch UBND phường Ea Tam (cũ) ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thời hạn sáu tháng.

Ngày 15-2-2004, Thuận chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, đến ngày 19-2-2004, Thuận bị Trưởng Công an Phường Ea Tam (cũ) xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27-1-2005, bị Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng. Ngày 25-2-2009, Thuận bị TAND TP Buôn Ma Thuột (cũ) xử phạt một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 3-12-2012, Thuận bị Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh (cai nghiện) bắt buộc. Ngày 29-8-2017, Thuận bị TAND TP Buôn Ma Thuột (cũ) xử phạt hai năm tù về các tội: Cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Ngày 28-11-2023, Thuận bị Chủ tịch UBND Phường Ea Tam (cũ) ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, thời hạn một năm.

Đến ngày 13-9-2025, do mâu thuẫn, Thuận sử dụng ma túy rồi mang theo búa đinh, dao bầu để sát hại bốn người trong gia đình vợ.

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: T.T

Theo HĐXX, đối với tội giết người, bị cáo Thuận có năm tình tiết tăng nặng như: giết người dưới 16 tuổi; giết mẹ (mẹ vợ)…

Sau khi giết người, Thuận liên tiếp gây ra hai vụ cướp với tổng trị giá tài sản 50 triệu đồng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo không thể cải tạo, giáo dục mà phải loại trừ khỏi đời sống xã hội để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Tại tòa, bị cáo Thuận thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo không nói.