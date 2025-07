Hé lộ nguyên nhân võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga bị trúng 5 phát đạn ngay trước cửa nhà 17/07/2025 11:08

Theo các nguồn tin địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm, khi Khizriev, một võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga người đang có thành tích bất bại với 18 trận thắng chuyên nghiệp, vừa dừng xe và đang sắp xếp đồ đạc thì hai kẻ giả mặt nạ lao tới từ phía sau và bắt đầu xả súng vào anh.

Camera giám sát khu chung cư đã ghi lại kịch bản đầy căng thẳng: Khizriev đang cau có bước xuống xe, bó tay thu dọn đồ vật trong cốp thì thình lình xuất hiện hai bóng đen, nhanh chóng áp sát và nổ súng. Hắn ta hướng súng vào Khizriev, cò bóp nhiều phát liên tiếp. Đáng chú ý, Khizriev đã phản kháng kịp thời.

Cuộc giao tranh giữa anh và một trong hai tên, diễn ra ngắn gọn nhưng gây ấn tượng mạnh: Khizriev tranh thủ đẩy lùi và xoay xở để tránh tiếp tục trúng đạn. Gã tấn công, dù bị Khizriev túm lấy trang phục, vẫn tháo chạy khỏi hiện trường. Kẻ còn lại cũng nhanh chóng lên xe Lada Priora màu trắng, do một đồng phạm thứ ba điều khiển, tẩu thoát.

Võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga "độc cô cầu bại" ở môn võ thuật hỗn hợp. Ảnh: UT.

Các nhân chứng tại hiện trường ghi nhận tổng cộng khoảng 10 phát đạn đã được bắn ra. Tuy nhiên, Khizriev chỉ trúng năm phát ở vai, ngực và tay. Sau khi bị thương, võ sĩ 29 tuổi vẫn chạy thoát và kịp gọi hỗ trợ. Anh lập tức được đưa vào bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ xác nhận tình trạng ổn định, không còn nguy hiểm tính mạng. Hồ sơ y tế ban đầu cho thấy các viên đạn không gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng, và anh có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh Cộng hòa Dagestan đã phát động chiến dịch truy bắt nghi can. An ninh khu vực phối hợp cùng cảnh sát Makhachkala đã trích xuất dữ liệu từ camera, xác định tuyến đường tẩu thoát, nhận dạng biển số Lada Priora màu trắng và đang mở rộng điều tra.

Truyền thông địa phương dẫn tin từ nguồn điều tra viên cho rằng đây rất có thể là một vụ trả thù có chủ đích, hướng đến Khizriev chứ không phải hành động ngẫu nhiên. Ngoài ra, còn có giả thuyết về việc bên thứ ba, có thể là thế lực tội phạm trong làng võ đứng sau giật dây. Tiền sử nổi bật của Khizriev càng làm vụ tấn công thêm phần gây chú ý: Anh từng đạt ngôi vô địch hạng lông (featherweight) của giải PFL vào tháng 11 năm ngoái sau khi hạ gục võ sĩ Anh Brendan Loughnane.

Hiện trường xảy ra vụ tấn công võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga Khizriev. Ảnh: UT.

Các chuyên gia nhận định lực lượng bảo vệ cùng đội ngũ quản lý của Khizriev vốn rất chuyên nghiệp, nhất là khi anh tập tại phòng gym từng do cha của huyền thoại MMA Khabib Nurmagomedov điều hành. Điều này đặt ra câu hỏi về lý do khiến kẻ tấn công có thể ập tới sát và nổ súng ngay lối ra vào khu dân cư, cho thấy mức độ liều lĩnh và sự chuẩn bị kỹ càng của hung thủ.

Ngay cả trong bối cảnh MMA tại Nga thường xuyên gắn liền với những vụ xung đột ngoài sàn đấu, vụ tấn công này vẫn được các chuyên gia cảnh báo là có phần “cao tay” hơn. Việc diễn ra giữa khu dân cư vào lúc nửa đêm, tại khu vực vốn có hệ thống camera và thường xuyên có tuần tra an ninh, cho thấy thủ phạm có thể đã nghiên cứu kỹ lối di chuyển của Khizriev cũng như giờ giấc sinh hoạt của anh.

Một số cuộc điều tra đang đi sâu vào việc xem liệu Khizriev có từng nhận được đe dọa nào trước đó, rất có thể từ đối thủ trong làng võ, hoặc mâu thuẫn cá nhân chưa được công khai.

Khizriev chuẩn bị cho một cuộc so găng. Ảnh: UT.

Giáo sư an ninh mạng Evgeny Smirnov, phân tích qua truyền thông Nga, nhận định: “Vì tầm cỡ của Khizriev đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau danh hiệu PFL, việc anh trở thành mục tiêu phản ứng cá nhân hay một hành động trả thù mang tính chất “cảnh cáo” là hoàn toàn có thể.” Các cơ quan chức năng cho biết họ đang trao đổi với bảo vệ cá nhân, bạn bè thân cận của võ sĩ này để có thêm chứng cứ. Đồng thời, họ mở rộng điều tra về các giao dịch tài chính, tương tác cá nhân và mạng lưới quan hệ của Khizriev trong thời gian gần đây.

Trên mạng xã hội, đông đảo fan quốc tế đã gửi lời chúc sớm bình phục đến anh. Một tài khoản Twitter viết: “Timur Khizriev dũng cảm, đã chiến đấu vượt qua cơn nguy kịch. Chúc anh sớm quay lại võ đài!”. Danh tiếng bất bại kéo theo áp lực lớn, nhưng cộng đồng người hâm mộ quốc tế vẫn đứng về phía anh. Nhiều bình luận cho rằng sự kiện này có thể đóng vai trò bước ngoặt, hay thúc đẩy anh vươn đến tầm cao mới, hoặc khiến anh cần cân nhắc lại mức độ bảo vệ và sự an toàn cá nhân.

Hiện võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga Khizriev đang được theo dõi tích cực. Người đại diện của anh cho biết anh sẽ tạm gác mọi lịch thi đấu để điều trị vết thương và ổn định tinh thần. Mục tiêu hiện tại là phục hồi hoàn toàn, sau đó tiếp tục kế hoạch tập luyện bình thường và theo dõi tình hình an ninh trước khi đưa ra quyết định về sự nghiệp. Trong lúc đó, cộng đồng MMA ngày càng quan tâm, hồi hộp chờ đợi thông tin chính thức về tiến trình điều tra và sức khỏe của nhà vô địch Dagestan.